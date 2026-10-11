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Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Млад сибирски тигър нападна смъртоносно мъж в британски парк за диви животни, след като той прескочил оградата. От ръководството съобщиха, че животното е в безопасност и няма да бъде умъртвено заради инцидента

11 октомври 2026, 21:18
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Източник: Istock

С тана ясна съдбата на тигъра, който смъртоносно рани посетител в британски парк за диви животни през уикенда.

Тигърът, който фатално нападна посетител в британски парк за диви животни през уикенда, няма да бъде приспан, съобщиха властите в неделя.

Мъж загина след нападение от тигър в зоопарк във Великобритания

Алтай, млад мъжки сибирски тигър, беше заловен на видео как хапе и драска гърба на посетителя, след като мъжът се изкачи в заграждението на голямата котка в парка за диви животни "Йоркшър" в Северна Англия в събота следобед.

Смята се, че все още неоткритият мъж е скочил от платформата за наблюдаване малко след като помолил непознат да го снима с тигъра, тежащ около 190 килограма.

Мъжът е бил отвлечен от Алтай, преди горските служители да произведат два предупредителни изстрела с ловна пушка, за да прогонят тигъра обратно в неговото помещение.

„Бихме искали да благодарим на всички, които изразиха загриженост след вчерашния трагичен инцидент“, се казва в изявление на парка за диви животни "Йоркшър", разпространено в неделя от Би Би Си Нюз.

„Нашите мисли и най-искрени съболезнования остават с семейството и близките на мъжа, който за съжаление загуби живота си.“

„Много, много хора се свързаха с нас относно Алтай – тигъра. Можем да успокоим всички, че той е в безопасност и в добро състояние и няма да бъде приспан в резултат на този инцидент“, посочиха от резервата за диви животни.

Паркът остана затворен в неделя след смъртния случай.

Алтай е един от двата сибирски тигъра в парка за диви животни. Той е бил доведен за чифтосване с женска сибирска тигрица на име Чуна.

Двете големи котки се отглеждат в заграждение с площ от около 8 декара, включващо гористи местности и басейн с водопад, заобиколено от близо 5-метрова ограда.

Платформата за наблюдение в единия ъгъл на заграждението има близо метър и половина предпазна ограда, която според предположенията мъжът е прескочил.

Все още не е посочена причина защо посетителят се е качил в заграждението.

Той изглеждал така, сякаш се „настройва психически“ и танцува със своите слушалки AirPods преди да влезе, разказаха посетители пред „Дейли Мейл“.

„Опитах се да го спра“, чува се жена да казва на зафон в кадрите, заснети минути преди Алтай да убие мъжа.

Свидетел твърди, че мъжът е позирал и е правил снимки на тигрите мигове преди да се случи трагедията.

Във видеото мъжът се вижда как сочи към тигъра, сякаш се опитва да му се кара, като някои потребители спекулират, че жестът означава „лошо“ на макатон – езикова система, близка до британския жестомимичен език, често използвана от хора с комуникативни затруднения.

„Спешните служби се отзоваха и за съжаление, въпреки усилията на медицинския персонал, мъжът беше обявен за мъртъв на място“, се казва в изявление на полицията на Южен Йоркшър от събота.

Черни паравани бяха поставени около алеята за посетители, за да се предотврати видимостта към жестоката сцена в заграждението, а хеликоптер на спешна помощ беше забелязан да кръжи преди да кацне наблизо.

Инцидентът привлече международно внимание, като дори известната собственичка на големи котки и звезда от документалния сериал на „Нетфликс“ „Кралят на тигрите“ Карол Баскин се изказа по случилото се, настоявайки, че животното „не е направило нищо лошо“, когато фатално нападна мъжа.

Източник: New York Post    
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