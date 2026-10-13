Катастрофа с инкасо автомобил, загина човек

Ш офьор на 52 години загина на място при челен удар между насрещно движещи се превозни средства на първокласния път София – Варна в района на Микре, съобщиха пред БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

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Инцидентът е от около 16:00 ч. този следобед. Сблъскали са се лек и инкасо автомобил. На място е починал шофьорът на леката кола, който е пътувал сам. В инкасо автомобила са пътували двама души, които по първоначална информация не са пострадали.

Създадена е временна организация на движение в района. Товарните автомобили, движещи се в посока Варна, изчакват на място, а леките преминават през село Микре. Движението в посока София се осъществява нормално.

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Извършват се огледи на мястото на катастрофата. Причините се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.