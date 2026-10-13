България

Катастрофа с инкасо автомобил, загина човек

Създадена е временна организация на движение в района

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 17:52
Катастрофа с инкасо автомобил, загина човек
Източник: iStock

Ш офьор на 52 години загина на място при челен удар между насрещно движещи се превозни средства на първокласния път София – Варна в района на Микре, съобщиха пред БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Един загинал и трима ранени в катастрофа край Микре

Инцидентът е от около 16:00 ч. този следобед. Сблъскали са се лек и инкасо автомобил. На място е починал шофьорът на леката кола, който е пътувал сам. В инкасо автомобила са пътували двама души, които по първоначална информация не са пострадали.

Създадена е временна организация на движение в района. Товарните автомобили, движещи се в посока Варна, изчакват на място, а леките преминават през село Микре. Движението в посока София се осъществява нормално.

Тежка катастрофа край Микре, семейство загина

Извършват се огледи на мястото на катастрофата. Причините се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Светломира Анастасова    
катастрофа челен удар загинал шофьор
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Собственикът на потопения кораб: Нищо на борда не беше свързано с войната

Собственикът на потопения кораб: Нищо на борда не беше свързано с войната

Тежка катастрофа с пожар между три коли на АМ

Тежка катастрофа с пожар между три коли на АМ "Тракия"

Мащабна кибератака: Хакери нагряха хладилници до 50 градуса в стотици магазини в Европа

Мащабна кибератака: Хакери нагряха хладилници до 50 градуса в стотици магазини в Европа

Кличко въстана срещу администрацията на Зеленски

Кличко въстана срещу администрацията на Зеленски

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 2 дни
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 1 ден
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 1 ден
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Западът не е предупредил Украйна за жестоката атака снощи

Западът не е предупредил Украйна за жестоката атака снощи

Свят Преди 1 час

Русия е атакувала Украйна с над 100 различни вида оръжия

ЦИК: Всички машини за гласуване трябва да са готови до четвъртък

ЦИК: Всички машини за гласуване трябва да са готови до четвъртък

Президентски избори Преди 2 часа

Жена мислела, че разговорите ѝ с AI чатбот са лични. След това полицията се появила на вратата ѝ

Жена мислела, че разговорите ѝ с AI чатбот са лични. След това полицията се появила на вратата ѝ

Свят Преди 3 часа

Създателите на чатбота Claude докладвали на полицията тревожните съобщения на потребителка, използвала изкуствения интелект като личен дневник

Гай Юлий Цезар

Загадката на Юлий Цезар може би е разгадана след значима находка под Париж

Любопитно Преди 3 часа

Археолози в Париж откриха древна стена, която може да е част от отдавна изгубения галски град Лутеция. Находката има потенциала да сложи край на вековен научен дебат

Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца

Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца

Любопитно Преди 3 часа

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл се включи в благотворителна кампания съвместно с MOM и Archewell Philanthropies. Приходите от продажбата на лимитираната серия суитшърти ще бъдат дарени в подкрепа на майки и деца в неравностойно положение

Mastercard пуска офлайн плащания в България от 2027 г.

Mastercard пуска офлайн плащания в България от 2027 г.

Парите ни Преди 3 часа

При срив в захранването или мрежата ще може да се плаща с чип и ПИН до 200 евро на трансакция в магазини, бензиностанции и аптеки

,

Един месец, четири начина да го изживееш: смартфоните, които са готови за октомври

Любопитно Преди 3 часа

Учени назоваха глобалните заплахи за здравето: Две от тях могат да унищожат човечеството

Учени назоваха глобалните заплахи за здравето: Две от тях могат да унищожат човечеството

Любопитно Преди 3 часа

Екип от десетки научни експерти е каталогизирал опасностите от 17 основни глобални здравни заплахи, пред които е изправено човечеството през този век – като подготвеността е ключова тема в техните констатации

<p>БХК и БАПЧ сигнализираха ВКП за военни престъпления в Черно море</p>

БХК и БАПЧ сигнализираха прокуратурата за военни престъпления в Черно море

България Преди 3 часа

БХК и БАПЧ настояват Прокуратурата на Република България да не отлага действията си

Комисията по отбрана одобри купуването нови ракети

Комисията по отбрана одобри купуването нови ракети

България Преди 3 часа

Проекторешението е внесено от Министерския съвет

От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

България Преди 3 часа

Ръководството на Медицинския университет не можеше да я освободи едностранно

Идентифицираха мъжа, разкъсан от тигър в британски парк

Идентифицираха мъжа, разкъсан от тигър в британски парк

Свят Преди 4 часа

Мъж загина, след като скочи в заграждението на амурски тигър в британски парк за диви животни. Шокиращи кадри показват последните му минути, докато посетители и служители се опитват отчаяно да предотвратят кървавата трагедия пред очите на деца

Трима души загинаха при пожар в Германия

Трима души загинаха при пожар в Германия

Свят Преди 4 часа

Двама от обитателите били спасени с помощта на пожарникарска стълба, други двама — с преносими стълби, а един човек скочил върху спасителен въздушен дюшек

Наркотици за хиляди евро в села край Петрич и Благоевград

Наркотици за хиляди евро в села край Петрич и Благоевград

България Преди 4 часа

Няколко души са задържани

Кириакос Пиеракакис

Гърция вдига с 30% помощта за отопление с нафта

БезГранично Преди 4 часа

Атина въвежда и директна субсидия за нафтата на бензиностанцията, за да облекчи домакинствата пред зимата

Ново развитие за един от най-страшните убийци в България

Ново развитие за един от най-страшните убийци в България

България Преди 4 часа

Той беше осъден на доживотен затвор без право на замяна

Всичко от днес

От мрежата

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg
1

Затвориха достъпа до водопадите Игуасу

sinoptik.bg
1

Присъда за сърбин, отровил лешояд

sinoptik.bg

Тайната кореспонденция, която разтърси Холивуд: Джесика Частейн и Джереми Стронг изненадаха всички

Edna.bg

Колеги и приятели си спомниха за Михаил Белчев на концерт в негова памет

Edna.bg

Илияна Йотова: България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради ударените кораби в Черно море

Nova.bg

Собственикът на потъналия край България кораб пред NOVA: Нищо на борда не беше свързано с войната

Nova.bg