Задържаха бивш служител на убития Илиян Филипов

„Бяхме заедно, прегърнахме се...“: Президентът на „Спартак“ (Варна) е бил с Илиян Филипов часове преди убийството

Б ивш служител на убития бизнесмен Илиян Филипов е бил задържан в София във връзка с убийството му, съобщава „24 часа“. Арестуваният е 51-годишен, който допреди няколко месеца е работил в една от фирмите на Филипов.

Мъжът на име Славчо Мегеров е арестуван в центъра на София - на бул. "Черни връх". Според източници на NOVA има данни, че именно той е физическият извършител на убийството.

Мъжът е познат на МВР и има криминално досие. По информация на източници на „24 часа“ именно той е човекът, чиято снимка, направена от охранителни камери, беше разпространена по-рано през деня. На кадъра заподозреният е с качулка и суичър и е заснет в района на убийството в Пловдив.

Бизнесменът Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

Илиян Филипов беше застрелян с два куршума около 1 часа през нощта. Бизнесменът беше собственик на транспортната компания ПИМК, на редица други дружества и на футболния клуб „Ботев“ Пловдив.

Във фирмите, свързани с Филипов, са работели най-малко 3000 души. Основната му компания - ПИМК ООД, е имала средносписъчен състав от 1551 души още през 2021 г. По-нови данни няма, но дейността на дружеството в сферата на международните товарни превози се е разширявала, поради което броят на служителите вероятно е достигнал поне 2000.

Бизнесът на Филипов включва над 60 свързани юридически лица. Сред по-големите компании извън автотранспорта е строителната ПИМК Билд, в която работят около 700 души.

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Друга значима част от бизнеса е ПИМК „Рейл Холдинг“ - частен железопътен превозвач на товари. В дружеството са заети около 80 души, основно машинисти, диспечери и технически специалисти.

В официалните регистри на Министерството на вътрешните работи няма информация за постъпвали данни, жалби и сигнали от бизнесмена от Пловдив, които да се отнасят до опасения за неговата безопасност. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка в структурите на министерството за сигнали, съобщиха от ведомството.

По повод тиражирана публично информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Данни за подобни действия през 2025 година липсват, се посочва още в съобщението.

В тази връзка министър Демерджиев разпореди на главния секретар на МВР Любомир Николов да се извърши пълен анализ дали няма неглижиране на важни обстоятелства и данни при действията на органите на реда през 2025 година.