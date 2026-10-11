Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Н ай-малко 72 миньори бяха убити при въздушни удари по златна мина в Судан близо до границата с Египет, предаде Франс прес, като се позова на информация от днес на суданската неправителствена организация „Адвокати за спешни случаи“.

At least 13 miners killed in airstrike on Sudan-Egypt border, says medical group https://t.co/9ysj0wvjTr — Sky News (@SkyNews) October 11, 2026

Според организацията атаката е била извършена от египетските военновъздушни сили.

„Атаката, извършена от египетски военни самолети“ в събота, „доведе до смъртта на 72 миньори според предварителната информация за броя на жертвите“, заяви независимата група, която води статистика на загиналите във военните действия в Судан.