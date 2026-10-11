Свят

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Суданска неправителствена организация съобщи, че нападението срещу миньорите е извършено от египетските военновъздушни сили

11 октомври 2026, 22:56
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Източник: БТА

Н ай-малко 72 миньори бяха убити при въздушни удари по златна мина в Судан близо до границата с Египет, предаде Франс прес, като се позова на информация от днес на суданската неправителствена организация „Адвокати за спешни случаи“.

Според организацията атаката е била извършена от египетските военновъздушни сили.

„Атаката, извършена от египетски военни самолети“ в събота, „доведе до смъртта на 72 миньори според предварителната информация за броя на жертвите“, заяви независимата група, която води статистика на загиналите във военните действия в Судан.

Източник: Иво Тасев/БТА    
Судан Египет Въздушен удар Миньори Златна мина Убити Жертви Конфликт в Судан
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