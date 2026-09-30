Кой беше Илиян Филипов: Бизнесът, „Ботев“ и конфликтите

О кръжната прокуратура в Пловдив съобщи, че разследва убийството на бизнесмена Илиян Филипов, който беше застрелян около 1 ч. през нощта на 30 септември на паркинг пред жилищна сграда в Пловдив.

На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта му. Разследването е започнало с оглед на местопрестъплението.

Към момента се разпитват свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и са иззети веществени доказателства. Извършват се действия за установяване на извършителя.

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На място са били апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев, окръжният прокурор Ваня Христева и ръководители на структури в МВР.

Кой беше Илиян Филипов

Илиян Филипов беше една от разпознаваемите фигури в бизнеса и футбола в Пловдив, като през последните години името му се свързваше най-вече с ПИМК, реконструкцията на стадион „Христо Ботев“ и управлението на едноименния футболен клуб.

Филипов започва бизнеса си през 90-те години, а през 2000 г. заедно с Пенчо Несторов основа ПИМК. Компанията се разраства от малък транспортен бизнес, по думите на Филипов - с един употребяван камион, превозващ снаксове, до холдинг, с дейности в автомобилния и железопътния транспорт, логистиката и строителството. ПИМК става един от най-големите автомобилни превозвачи в България, с автопарк от над 1300 камиона и хиляди служители.

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Филипов беше сред хората, които активно участваха и в обществения живот на Пловдив чрез инициативата „Бизнесът за Пловдив“.

Името му нашумя в града и покрай строителството на стадион „Христо Ботев“. Проектът първоначално беше оценен на около 44 млн. лева, но впоследствие стойността му нарасна. Строежът се проточи с години, като бе съпътстван от спорове в Общинския съвет на Пловдив, съмнения за усвояване на публични средства и недоволство от феновете заради това, че стадионът се пуска на етапи, с частично затворени трибуни, докато отборът да играе домакинствата си.

Филипов защитаваше позицията, че неговите компании са вложили значителни собствени средства и че печалбата от проекта е минимална или никаква.

Отношенията му с част от привържениците на клуба обаче се изостриха. През 2024 г. възникна конфликт между него и фенове. Стигна се до размяна на декларации, като феновете го обвиниха в опити за едноличен диктат и неуважение към историята на клуба. Напрежението ескалира до протести, физически сблъсъци и вербaлни заплахи около стадиона.

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Но след като Филипов стана собственик на клуба, публичните конфликти с футболните агитки поутихнаха.

През юни 2025 г. той официално пое собствеността и управлението на ФК „Ботев“ Пловдив. Тогава Филипов заяви, че клубът има задължения от около 6,9 млн. лева. Начинът му на управление бързо го превърна в една от най-активните публични фигури около клуба. Той влизаше в остри спорове с Българския футболен съюз, а позициите му често предизвикваха публични реакции.

Името му се появяваше и в спорове, свързани с държавни институции и транспортния бизнес. Филипов не се въздържаше от публични критики, когато смяташе, че интересите на бизнеса му или на ФК „Ботев“ са засегнати.

Сред най-сериозните му конфликти беше този с Иван Петлешков, с когото преди това са били бизнес партньори. Отношенията между двамата се влошиха, а впоследствие на 24 март 2025 г. Филипов публикува отворено писмо, станало известно като „кървавото писмо“, в което отправи тежки обвинения за натиск, заплахи и опити за рекет.

Конфликтът между двамата продължи и по съдебен път. Петлешков заведе дело срещу Филипов за клевета и го спечели в Районния съд в Пловдив.

Междувременно в публичното пространство Филипов публично заявяваше, че се движи със засилени мерки за сигурност и е подавал сигнали до държавните институции.

След смъртта на Филипов, Петлешков публикува позиция във Фейсбук, в която подчерта, че старите спорове вече нямат значение: „Пред смъртта споровете губят значение. Нека проявим уважение към скръбта на близките“.

„Изразявам своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов. Макар да имахме различия и спорове, те губят всякакво значение пред подобна трагедия“, подчерта Петлешков.

Той добави, че очаква МВР и прокуратурата да изяснят обстоятелствата около смъртта на Филипов.

„Надявам се МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около смъртта на Илиян Филипов, да установят извършителя и да стигнат до всички, които носят отговорност за нея. Семейството му заслужава истина и справедливост, а скръбта им - уважение“, заяви Петлешков.