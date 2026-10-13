България

Четирима от спасените моряци пристигнаха във Варна

Петият спасен моряк от 16-членния екипаж на ударения и потънал кораб се очаква да пристигне по-късно през нощта

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 22:01
Четирима от спасените моряци пристигнаха във Варна
Източник: БТА

Ч етирима от спасените моряци от потъналия на 17 мили източно от Шабла кораб „HS Dignity“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, пристигнаха във Варна.

Областният управител Марио Смърков съобщи, че трима от тях са от Сирия, а четвъртият - от Египет.

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Петият спасен моряк от 16-членния екипаж на ударения и потънал кораб се очаква да пристигне по-късно през нощта.

Източник: БТА

"Моряците са в сравнително добро състояние, нямат наранявания", допълни Смърков и уточни, че с тях вече разговарят служителите на "Гранична полиция".

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"В днешния ден, независимо от лошото време, благодарение на съвместните действия на "Гранична полиция", Морския спасително-координационен център, Военноморските сили и полицията тези хора са спасени и вече са във Варна", изтъкна областният управител.

Той допълни, че вече е уредено къде да бъдат настанени моряците и да получат храна и дрехи.

Източник: БТА

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мила Едрева    
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