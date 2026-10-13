Свят

Папа Лъв XIV постъпи в болница за операция

Дори ако се окаже, че възелът не е доброкачествен, прогнозата за папата би била „много благоприятна“

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 20:23
Папа Лъв XIV постъпи в болница за операция
Източник: АР/БТА

П апа Лъв XIV напусна Ватикана и пристигна в римската болница „Джемели“, където следобед трябва да бъде опериран заради белодробен възел.

Това съобщи Ватиканът, цитиран от АФП.

При тръгването си 71-годишният американски папа поздрави журналистите и събралите се любопитни хора през прозореца на автомобила си, ескортиран от полиция.

Той пристигна в болницата около 13:10 ч. местно време.

„Възелче в ранен стадий“: Папа Лъв XIV се подготвя за операция на белия дроб

В неделя, след молитвата „Ангел Господен“, Лъв XIV изненадващо съобщи на събралите се на площад „Свети Петър“ вярващи, че лекарите са открили възела „в много ранен стадий“ по време на скорошни медицински изследвания.

„Лекарите смятат, че е уместно да се предприеме интервенция и затова, следвайки техните препоръки, реших да се подложа на операция за отстраняването му“, заяви понтификът.

Възстановяването му може да продължи около седмица, съобщиха от Ватикана.

За папата е подготвен специален апартамент на последния етаж на болница „Джемели“, оборудван с малък параклис, кухня и зала за срещи на медицинския екип.

Роденият в Чикаго Лъв XIV се смята за човек в сравнително добро здраве и обича да спортува, особено да играе тенис.

Маркo Скарчи, специалист по гръдна хирургия във Великобритания, заяви, че това не е „особено рискова операция“ и очаква папата да се възстанови бързо. По думите му обаче може да са необходими до три месеца, за да възвърне предишната си физическа форма.

През ноември понтификът трябва да предприеме продължителна официална обиколка в Латинска Америка. Предвидено е да посети Уругвай, Аржентина и Перу в периода от 6 до 17 ноември.

Повечето белодробни възли са доброкачествени, тоест не са ракови образувания. Малък процент от тях обаче може да бъде ранен признак на рак на белия дроб.

Професор Федерико Венута, ръководител на отделението по гръдна хирургия в римската болница „Поликлинико Умберто I“, обясним, че малките възли обикновено не предизвикват симптоми. По-големите могат да причинят задух, болки в гърдите и продължителна кашлица, понякога придружена от кръв.

„Тези възли могат да представляват различни доброкачествени образувания - възпалителни, инфекциозни, автоимунни или вродени, но могат да бъдат и злокачествени“, уточни професор Венута.

Отстраняването на възела може да се извърши под обща анестезия, като дишането на пациента се подпомага с тръба.

„Често до образуванието може да се достигне отвън или отвътре, например чрез образно контролирана биопсия или ендоскопия, но понякога това не е възможно“, добави лекарят.

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Дори ако се окаже, че възелът не е доброкачествен, прогнозата за папата би била „много благоприятна“, смята Венута.

„При човек в добро общо здравословно състояние прогнозата при рак на белия дроб, открит в толкова ранен стадий - в случая белодробен възел без метастази, е изключително благоприятна“, подчерта той.

По отношение на предстоящото пътуване до Латинска Америка лекарят уточни, че по принцип се препоръчва избягване на полети в продължение на около 20 дни след подобни хирургични интервенции, макар че в определени случаи е възможна известна гъвкавост.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Папа Лъв XIV операция
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