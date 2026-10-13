България

След ударите по кораби в Черно море: България, Румъния и Турция обсъждат общи действия

Василена Василева Василена Василева

13 октомври 2026, 14:08
Йотова с позиция за новите атаки срещу кораби в Черно море

Йотова с позиция за новите атаки срещу кораби в Черно море
Какви стъпки трябва да предприеме България след атаките по кораби в Черно море

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М инистърът на отбраната Димитър Стоянов проведе телефонни разговори със заместник министър-председателя и министър на националната отбрана на Румъния Раду Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер. Основна тема в двата разговора беше средата за сигурност в Черноморския регион на фона на инцидентите от тази нощ, при които бяха поразени два търговски кораба.

Велислава Петрова обсъди с ЕС и НАТО произхода на дроновете и наблюдението в Черно море

Стоянов заяви, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право.

„Ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква от нас, като съюзници, засилени, координирани действия. Гарантирането на сигурността и свободата на корабоплаването в региона е от общ интерес и наша обща отговорност. Само чрез ефективен обмен на информация, засилено наблюдение и тясна координация можем да реагираме на нарастващите рискове и да защитим сигурността в Черно море“, подчерта военният ни министър.

Йотова с позиция за новите атаки срещу кораби в Черно море

Източник: Министерство на отбраната

Какви стъпки трябва да предприеме България след атаките по кораби в Черно море

Той призова колегите си за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО.

Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия

Тримата изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството и координирани действия за опазване на сигурността на корабоплаването в Черноморския регион.

Редактор: Василена Василева
Източник: Министерство на отбраната    
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