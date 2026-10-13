Един месец, четири начина да го изживееш: смартфоните, които са готови за октомври

О ктомври е от онези месеци, които трудно се побират в една прогноза – и не само тази за времето. Един уикенд още търсим маса навън, следващия вече планираме кино, изложба или вечер у дома. Сутринта започва с яке, по обяд слънцето ни кара да го носим в ръка, а вечерта дъждът идва точно когато сме решили да се приберем пеша. Междувременно телефонът трябва да е готов за всичко – от навигацията и снимките през деня до работата, забавлението и комуникацията вечер.

Тъкмо затова октомври е добър момент и да се замислим какво всъщност очакваме от следващия си смартфон. А до края на месеца А1 предлага избрани смартфони с 0% лихва за 24 месеца с планове Unlimited. Сред моделите в кампанията са OPPO Reno16 Pro 5G, Samsung Galaxy Z Fold8, Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G и HONOR Magic8 Lite 5G – четири устройства с доста различни сценарии на употреба.

За октомврийските истории, които заслужават повече от една снимка: OPPO Reno16 Pro 5G

Цветни улици, концерти, фестивали, уикенд в друг град, ново любимо място за вечеря – историите са там, но невинаги се случват пред идеално подреден фон.

Точно към хората, които обичат не просто да снимат, а да разказват чрез камерата, е насочен OPPO Reno16 Pro 5G. Системата от камери е и един от големите акценти на модела: 200 MP основна камера, 50 MP телефото портретна, 50 MP ултраширокоъгълна камера и 50 MP ултраширокоъгълна селфи камера със 100° зрително поле. Така един ден може да започне с детайлен кадър на града, да продължи с групово селфи и да завърши с портрет от по-далечна дистанция.

OPPO поставя особен акцент върху видеото. 4K Auto-Leveling Video коригира наклона и стабилизира кадъра – полезно, когато снимането се случва в движение, а не с предварително подготвен статив. Dual-View Video 2.0 пък записва едновременно случващото се пред камерата и реакцията зад нея. Това е от онези функции, които намират естествено приложение на концерт, пътуване или събитие, където понякога половината история е именно реакцията на човека, който снима.

После идва ред на AI инструментите. AI Remix Collage позволява снимки, видео и отделни елементи от тях да се превръщат в колажи, а различните режими на Pop Cam добавят Digicam, Instant Film и Light Leak естетика. Идеята е телефонът да не бъде само камерата, с която събираме материала, а и мястото, на което той получава завършен вид.

И понеже октомври не гарантира сухо време, IP69K защитата от вода и прах е практично допълнение. Reno16 Pro съчетава това с отличителния 3D Pop Planet дизайн, алуминиева рамка и тънко тяло, а 6000 mAh батерия и 80W SUPERVOOC бързо зареждане се грижат снимачният ден да не приключи преждевременно.

Когато малкият екран вече не стига: Samsung Galaxy Z Fold8

През октомври постепенно прекарваме повече време на закрито, но това не означава непременно повече време пред лаптопа. Понякога просто ни трябва повече пространство за нещата, които така или иначе вършим на телефона – да сравним две места за следващото пътуване, да отговорим на съобщение, докато гледаме календара, да прочетем по-дълъг материал или да довършим нещо по пътя.

Тук Samsung Galaxy Z Fold8 има изключително предимство – възможността да бъде два различни типа устройство според ситуацията. Сгънат, той предлага външен екран във формат 10:16, подходящ за обичайното скролване и бързи задачи. Разгънат, основният дисплей преминава към 4:3, давайки значително повече пространство за видео, четене и работа с няколко приложения. И двата дисплея достигат яркост до 3000 нита, а основният разполага и с антиотблясъчно покритие.

Големият екран има смисъл и заради One UI 9, оптимизиран за multi-window работа. Няколко приложения могат да бъдат отворени едно до друго – например чат и календар, карта и списък с места или документ и бележки. Now Nudge използва Galaxy AI, за да предлага следващо действие според контекста, без потребителят постоянно да прескача между приложения.

Моделът разполага с 50 MP основна и 50 MP ултраширокоъгълна камера, а Nightography и ProVisual Engine са насочени към по-ясни кадри и видео при слаба светлина. My FanCam позволява първо да бъде заснета по-широка сцена, а след това Galaxy AI да проследи избран човек и да създаде отделно видео с фокус върху него. Photo Assist пък дава възможност за AI редакции чрез текстови инструкции директно на телефона.

Всичко това идва в най-лекия Fold на Samsung досега – 201 г и 4,5 мм дебелина в разгънато състояние, със Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и 4800 mAh батерия с до 26 часа възпроизвеждане на видео.

За хората, които не искат да мислят постоянно за зарядното: Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G

Има дни, в които най-добрата характеристика на един смартфон е просто да не се налага да мислим за него. Да излезем сутрин, да използваме навигация, камера, чатове, музика и социални мрежи и вечерта да не започваме веднага да оглеждаме заведението за свободен контакт.

При Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G един от водещите акценти е 9210 mAh силициево-въглеродна батерия. Тя осигурява до три дни употреба, а със 100W HyperCharge смартфонът бързо се връща в действие. Redmi Note 17 Pro Max 5G поддържа и до 27W обратно зареждане, така че при нужда може да се превърне в своеобразна външна батерия за друго устройство.

Моделът има IP66/IP68 защита, преминал е тест за водоустойчивост на дълбочина до 2 метра за 72 часа и устойчивост при падане от височина до 3 метра, а Corning Gorilla Glass Victus 2 добавя допълнителна защита на дисплея. Това са характеристики, които звучат далеч по-практично, когато телефонът се използва навън в месец с непредвидимо време.

Дисплеят е 6,83-инчов 1.5K CrystalRes AMOLED със 120Hz честота на опресняване и пикова яркост до 3500 нита. Xiaomi е добавила и технологии за комфорт на очите при различни сценарии – от четене и използване при слаба светлина до работа навън.

За снимките моделът разчита на AI система за изображения, ориентирана към естествено изглеждащи портрети, а AI Erase Pro, AI премахване на отблясъци и AI инструменти за обработка помагат за редакцията им. Dual Video позволява едновременно снимане с предната и задната камера – още един начин в един клип да останат и случващото се, и реакцията към него.

А процесорът е Snapdragon 6 Gen 5, допълнен от AI функции като AI Writing, AI Interpreter и транскрипция на реч в реално време, както и интеграция с Google Gemini.

За да не „треперите“ постоянно за телефона: HONOR Magic8 Lite 5G

И накрая идва може би най-практичният сценарий: телефонът, който просто трябва да преживее ежедневието заедно с нас. Дъжд по пътя, изпускане при слизане от колата, мокри ръце, ръкавици след първото сериозно застудяване – дребни ситуации, които показват дали един смартфон е наистина удобен за реалния живот.

HONOR Magic8 Lite 5G поставя именно издръжливостта сред основните си характеристики. Моделът е сертифициран за устойчивост при падане от височина до 2,5 метра и има IP68 и IP69K защита. Предвидени са дори управление на екрана при дъжд и работа с ръкавици – две функции, които през октомври вече звучат далеч по-малко нишово.

Втората голяма тема е автономността. 7500 mAh силициево-въглеродна батерия предлага до три дни живот, поддържа 66W HONOR SuperCharge и може да се използва за обратно зареждане на други устройства.

А когато телефонът все пак бъде изваден за снимка, 108 MP основна камера с OIS е създадена за детайлни изображения и по-ясни кадри при по-слаба светлина. AI редакторът предлага инструменти за премахване на нежелани обекти и отблясъци, корекция на лица, изрязване и подобряване на изображението.

Дисплеят е 6,79-инчов 1.5K OLED дисплей със 120Hz адаптивна честота на опресняване и пикова яркост до 6000 нита, а процесорът Snapdragon 6 Gen 4 се грижи за производителността.

Един сезон, различни приоритети

Няма един правилен начин да използваме смартфона си – особено през месец, в който плановете могат да се променят почти толкова бързо, колкото времето. За едни камерата е първата характеристика, която проверяват. За други това е батерията. Трети искат повече екран за работа и съдържание, а четвърти – телефон, за който да не се притесняват при първата капка дъжд или случайно изпускане.

Общото между тях през октомври е възможността да бъдат взети от А1 с 0% лихва на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited – добър повод следващият смартфон да бъде избран не просто по спецификациите, а според начина, по който действително ще се използва.