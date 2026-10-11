20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

20-годишната Камелия Иванова от София е новата Мис България. Тя спечели престижната титла и най-желаната корона в страната на бляскавия финал на националния конкурс за красота, пише 24 часа.

Събитието се проведе в събота вечерта, като за първи път в историята си напусна столицата и се състоя на сцената на Античния театър в Пловдив.

Камелия се занимава активно с мода и е познато лице в бранша. През изминалите години тя е участвала в множество модни дефилета, фотосесии и рекламни кампании за български и чуждестранни марки.

Миналата година красивото момиче отново участва в конкурса, но завърши на второ място като първа подгласничка на тогавашната победителка Симона Бакърджиева. Година по-късно Камелия се завърна в надпреварата и този път достигна до най-високото отличие – короната на „Мис България“.

Коя е най-красивата българка, реши международно жури. Сред специалните гости и членове бяха принц Наритипонг Нородом от Камбоджа, американският режисьор и продуцент Мин Колинс, френският телевизионен водещ Жулиен Арус, както и швейцарската дизайнерка Джейн Фрийк и редица други.

За първи път в света сред журито имаше и робот – българският хуманоиден робот Робърт, който се превърна в истинска технологична сензация, а след края на конкурса позира с участничките.

97-годишната история на „Мис България“ ще влезе и във филм. Изданието от тази година бе заснето като част от документален проект за конкурса, който проследява развитието му от първото си издание през 1929 г. до съвременния му вариант.