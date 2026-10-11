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20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Камелия Иванова спечели най-желаната корона у нас на бляскава церемония в Античния театър в Пловдив

Стела Христова Стела Христова

11 октомври 2026, 21:58
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Източник: iStock/Getty Images

20-годишната Камелия Иванова от София е новата Мис България. Тя спечели престижната титла и най-желаната корона в страната на бляскавия финал на националния конкурс за красота, пише 24 часа.

Събитието се проведе в събота вечерта, като за първи път в историята си напусна столицата и се състоя на сцената на Античния театър в Пловдив.

Камелия се занимава активно с мода и е познато лице в бранша. През изминалите години тя е участвала в множество модни дефилета, фотосесии и рекламни кампании за български и чуждестранни марки.

Миналата година красивото момиче отново участва в конкурса, но завърши на второ място като първа подгласничка на тогавашната победителка Симона Бакърджиева. Година по-късно Камелия се завърна в надпреварата и този път достигна до най-високото отличие – короната на „Мис България“.

Коя е най-красивата българка, реши международно жури. Сред специалните гости и членове бяха принц Наритипонг Нородом от Камбоджа, американският режисьор и продуцент Мин Колинс, френският телевизионен водещ Жулиен Арус, както и швейцарската дизайнерка Джейн Фрийк и редица други.

За първи път в света сред журито имаше и робот – българският хуманоиден робот Робърт, който се превърна в истинска технологична сензация, а след края на конкурса позира с участничките.

97-годишната история на „Мис България“ ще влезе и във филм. Изданието от тази година бе заснето като част от документален проект за конкурса, който проследява развитието му от първото си издание през 1929 г. до съвременния му вариант.

Редактор: Стела Христова
Мис България Камелия Иванова конкурс за красота Пловдив Античен театър международно жури
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