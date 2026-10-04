Цветанов: Ако е било поръчково убийство на Илиян Филипов, защо извършителят беше заловен толкова бързо

Задържан е предполагаемият извършител на убийството на Илиян Филипов, като прокуратурата съобщава, че разполага с достатъчно доказателства и работи по личен мотив.

Цветан Цветанов допуска неуредени финансови отношения или любовен триъгълник като възможни мотиви, но подчертава, че те тепърва трябва да бъдат изяснени.

Според него бързото задържане и липсата на открито оръжие оставят въпроси около версията за поръчково убийство, която също трябва да бъде проверена.

Разкриха мотива за убийството на Илиян Филипов

Властите съобщиха, че са задържали извършителя на убийството на Илиян Филипов. Към този момент няма друга алтернатива на обявеното, защото казаха, че разполагат с достатъчно материал. Прокуратурата заяви, че за престъплението има личен мотив, а е важно той да бъде „разплетен”. Това каза бившият министър на вътрешните работи Цветан Цветанов в ефира на NOVA .

„Ако приемем, че това е финансовата част е важно да се разбере по какъв начин те са имали толкова сериозни отношения. Дали тук вече не излизат някакви финансови потоци, генерирани от престъпна дейност и са били изпирани през строителство или друг тип от официалните дейности на Филипов”, посочи Цветанов.

Той каза още, че другата версия – за любовен триъгълник – също не трябва да се изключва, тъй като убийството е извършено „близо до дома на една дама, която разбрахме, че е в напреднала бременност и Филипов е имал отношения с нея”. „Говори се в Пловдив, че и Мегеров е имал отношения с нея”, каза още Цветанов.

По думите му обаче най-вероятно става дума за неуредени финансови отношения, но е важно на каква основа са - "дали е от престъпна дейност". Цветанов е на мнение, че убийството не е планирано дълго време, има достатъчно слабости, за което говори и бързото му задържане.

Цветанов каза, че при разследването на случая трябва да се вземе предвид всичко и дали около Мегеров има някакво обкръжение, което да е довело до фаталния случай.

Бившият вътрешен министър твърди, че ако е имало поръчково убийство, едва ли е щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител. Той отбеляза още, че не е установено оръжието, с което е извършено престъплението, но това е въпрос на разследване.

Цветанов отбеляза, че трябва да се осигури необходимата защита на Мегеров, за да се предприеме самият той действия срещу себе си.

Цветанов коментира и случая с двойното убийство, за което близките вече чакат 12 години справедливост, а делото започва от ново. Той посочи, че липсва адекватно и навременно правораздаване. „Няма как съдебната система да не е наясно, че на първа инстанция, ако има процесуално нарушение, няма как пред върховните съдии това да бъде прието. Но всичко според мен е режисирано”, твърди Цветанов. По думите му при такова отлагане могат да изчезнат доказателства, които са важни за процеса.