Свят

Тръмп: Русия ще достави дизелово гориво на света, а не на САЩ

Количеството представлява значително под 1 на сто от световното потребление

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 21:18
Тръмп: Русия ще достави дизелово гориво на света, а не на САЩ
Източник: EPA/БГНЕС

Д оставките на руско дизелово гориво, договорени миналата седмица по време на телефонен разговор между президентите на САЩ и Русия, са предназначени за световните пазари, а не само за американския пазар. Това заяви днес американският държавен глава Доналд Тръмп в отговор на журналистически въпрос, съобщи „Ройтерс“.

Тръмп обяви в петък в социалната мрежа Трут Сошъл след разговор с руския президент Владимир Путин, че Москва е съгласна незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво на пазарите в САЩ и по света, с цел да се понижат цените по бензиностанциите.

Тръмп: Путин ми обеща 300 000 тона дизел незабавно

Сделката между Тръмп и Путин за дизеловото гориво срещна редица критики както от американски политици, така и от световни лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц и министър-председателят на Канада Марк Карни.

Днес Тръмп защити споразумението с Русия, като на въпрос дали Москва може да използва приходите от сделката за дизелово горива, за да се въоръжи допълнително, американският президент посочи: „Това е сделка за дизелово гориво, а не за нас. Горивото се освобождава на световния пазар, а не се освобождава за нас“.

В петък Тръмп заяви, че Русия незабавно ще достави 300 000 метрични тона дизел на световния пазар. Според „Ес енд Пи глоубъл платс” (S&P Global Platts) един метричен тон дизелово гориво се равнява на около 7,45 барела, уточнява Си Ен Би Си. 

Кремъл се е съгласил първоначално да изнесе около 2,24 млн. барела, или по 74 500 барела дневно, ако количеството се разпредели равномерно в рамките на цял месец.

Това се равнява на около 2 на сто от общото потребление на дизел в САЩ, което е било 3,65 млн. барела дневно през седмицата до 2 октомври, според данни на Администрацията за енергийна информация на САЩ (EIA). Общото количество се равнява на около 10 дни потребление в САЩ.

Количеството представлява значително под 1 на сто от световното потребление, което надхвърля 28 млн. барела дневно, по данни на Международната агенция за енергията (МАЕ).

Фючърсите на дизела в САЩ паднаха с близо 5% след сделката на Тръмп с Путин

Според представената от Тръмп информация Русия трябва да достави още 500 000 тона, или 3,73 млн. барела, през ноември, последвани незабавно от още 1 млн. тона, или 7,45 млн. барела. На по-късен етап Москва ще освободи за износ още 3 млн. тона, или 22,35 млн. барела, в зависимост от състоянието на руските рафинерии, заяви президентът Тръмп.

„Голдман Сакс“ (Goldman Sachs) прогнозира, че руският дизел, предвиден за доставка през октомври и ноември, ще понижи цените на едро само с 1–2 долара за барел по крайбрежието на Мексиканския залив в САЩ, както и в Европа.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Борис Зюмбюлев    
дизелово гориво Доналд Тръмп Владимир Путин
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