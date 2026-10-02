„Утре дойде. И него го няма“: Дъщерите на Илиян Филипов си взеха емоционално сбогом с баща си

Д ъщерите на убития в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов - Николета и Александра, отправиха емоционални послания към баща си.
В публикации в социалните мрежи двете си спомнят за него не като за публичната личност, позната на мнозина, а като за свой баща - човекът, който ги е възпитавал, подкрепял и вдъхновявал.
- „Баща ми беше извънземен“
„Баща ми беше извънземен. Беше недостижим. От малка съм го имала за най-големия идеал и мечта“, пише Александра.
Тя разказва за качествата, които са я вдъхновявали - неговата отговорност, мислене и постоянство.
„Обичта му, близостта му и отношението му ме караха да се чувствам като най-голямата късметлийка. Винаги съм се гордяла с човека, който е“, споделя тя.
Александра подчертава, че не говори за Илиян Филипов като за публична личност, а за него като за баща.
„Винаги ме е учил на труд. Винаги ме е учил на правда. Винаги ме е учил на сигурност. Всички мои решения в живота ми са взимани с мисълта за него и това как да го направя горд и щастлив“, пише тя.
По думите ѝ той често ѝ казвал: „Ти си моята гордост, Тате“.
- Спомените за малките неща
В посланието си Александра си спомня за ежедневните моменти с баща си - песните, които са пели заедно, разходките в гората и неговите закачки.
„Колко обичаше простичките неща, филията с масло и чубрица, и билковия чай, кафето с много мляко. Колко обичаше хората, и как обичаше, когато те го обичат. И колко силно обичаше“, пише тя.
Тя разказва и за готовността му да помага на хората.
„Ако чуеше за несправедливост, все се намесваше, приемаше я за своя. И се бореше. Не стихваше. Не спираше“, посочва Александра.
По думите ѝ баща ѝ работел много, спял малко и често не се грижел достатъчно за себе си.
„Гледай повече себе си, гледай здравето си“, казвала му тя.
Александра описва и енергията му, която според нея „изпълваше цялата стая, а понякога дори стадиони“.
- „Яд ме е, че ми е отнет“
В края на публикацията си Александра благодари на хората, които са споделили истории за баща ѝ, пожелали са му светъл път и са подкрепили семейството.
Тя благодари и на „цялата ботевистка общност“ за подкрепата.
„Яд ме е, че ми е отнет.
Яд ме е, че последните му думи към мен бяха „Лека нощ, миличка, до утре“.
Утре дойде. И него го няма“, пише тя.
Посланието ѝ завършва с думите:
„Беше извънземен. Беше недостижим.
Вчера разбрах, че беше просто човек.
Лети високо, Тате.
Време ти е да почиваш.
Обичам те.
Твоята Сисанка“.
Посланието на Николета
Със свое послание към баща си се сбогува и другата му дъщеря - Николета.
Тя също сподели лични спомени за Илиян Филипов и за мястото му в живота на семейството. В думите ѝ се открояват болката от загубата и благодарността за времето, което са прекарали заедно.
Николета говори за баща си като за човек, който е оставил силна следа в живота ѝ и от когото е получила уроци, които ще носи със себе си.
Двете сестри се сбогуват с баща си в момент, в който разследването на убийството му в Пловдив продължава. По случая се работи по няколко основни версии, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.
В сряда вечерта за убийството бе задържан Славчо Мегеров. По думите на Демерджиев мъжът е известен на органите на реда и има криминално минало.