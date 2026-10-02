„Утре дойде. И него го няма“: Дъщерите на Илиян Филипов си взеха емоционално сбогом с баща си

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Д ъщерите на убития в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов - Николета и Александра, отправиха емоционални послания към баща си.

В публикации в социалните мрежи двете си спомнят за него не като за публичната личност, позната на мнозина, а като за свой баща - човекът, който ги е възпитавал, подкрепял и вдъхновявал.

„Баща ми беше извънземен“

„Баща ми беше извънземен. Беше недостижим. От малка съм го имала за най-големия идеал и мечта“, пише Александра.

Тя разказва за качествата, които са я вдъхновявали - неговата отговорност, мислене и постоянство.

„Обичта му, близостта му и отношението му ме караха да се чувствам като най-голямата късметлийка. Винаги съм се гордяла с човека, който е“, споделя тя.

Александра подчертава, че не говори за Илиян Филипов като за публична личност, а за него като за баща.

„Винаги ме е учил на труд. Винаги ме е учил на правда. Винаги ме е учил на сигурност. Всички мои решения в живота ми са взимани с мисълта за него и това как да го направя горд и щастлив“, пише тя.

По думите ѝ той често ѝ казвал: „Ти си моята гордост, Тате“.

Спомените за малките неща

В посланието си Александра си спомня за ежедневните моменти с баща си - песните, които са пели заедно, разходките в гората и неговите закачки.

„Колко обичаше простичките неща, филията с масло и чубрица, и билковия чай, кафето с много мляко. Колко обичаше хората, и как обичаше, когато те го обичат. И колко силно обичаше“, пише тя.

Тя разказва и за готовността му да помага на хората.

„Ако чуеше за несправедливост, все се намесваше, приемаше я за своя. И се бореше. Не стихваше. Не спираше“, посочва Александра.

По думите ѝ баща ѝ работел много, спял малко и често не се грижел достатъчно за себе си.

„Гледай повече себе си, гледай здравето си“, казвала му тя.

Александра описва и енергията му, която според нея „изпълваше цялата стая, а понякога дори стадиони“.

„Яд ме е, че ми е отнет“

В края на публикацията си Александра благодари на хората, които са споделили истории за баща ѝ, пожелали са му светъл път и са подкрепили семейството.

Тя благодари и на „цялата ботевистка общност“ за подкрепата.

„Яд ме е, че ми е отнет.

Яд ме е, че последните му думи към мен бяха „Лека нощ, миличка, до утре“.

Утре дойде. И него го няма“, пише тя.

Посланието ѝ завършва с думите:

„Беше извънземен. Беше недостижим.

Вчера разбрах, че беше просто човек.

Лети високо, Тате.

Време ти е да почиваш.

Обичам те.

Твоята Сисанка“.

Посланието на Николета

Със свое послание към баща си се сбогува и другата му дъщеря - Николета.

Тя също сподели лични спомени за Илиян Филипов и за мястото му в живота на семейството. В думите ѝ се открояват болката от загубата и благодарността за времето, което са прекарали заедно.

Николета говори за баща си като за човек, който е оставил силна следа в живота ѝ и от когото е получила уроци, които ще носи със себе си.

Двете сестри се сбогуват с баща си в момент, в който разследването на убийството му в Пловдив продължава. По случая се работи по няколко основни версии, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.

В сряда вечерта за убийството бе задържан Славчо Мегеров. По думите на Демерджиев мъжът е известен на органите на реда и има криминално минало.