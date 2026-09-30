България

Убийството на Илиян Филипов влезе в НС: Искат изслушване на ръководството на МВР

Депутатите поставиха въпроси за възможните мотиви и разследването, прокуратурата засега работи по всички версии

Василена Василева Василена Василева

30 септември 2026, 13:57
Убийството на Илиян Филипов влезе в НС: Искат изслушване на ръководството на МВР
Източник: БТА

У бийството на президента на „Ботев“ (Пловдив) и собственик на ПИМК Илиян Филипов предизвика реакции и в Народното събрание. Представители на парламентарни сили коментираха разследването и възможните мотиви за престъплението.

Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

Към момента прокуратурата не е обявила водеща версия. Окръжната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство, като разследващите работят по всички възможни хипотези. Няма задържан или заподозрян за престъплението.

  • Какво поискаха депутатите

От „Демократична България“ коментираха публично известни конфликти и обстоятелства около бизнеса на Филипов, като подчертаха, че те трябва да бъдат проверени от разследващите органи.

Депутатът Ивайло Мирчев насочи внимание към публично известния конфликт между Филипов и бизнесмена Иван Петлешков. Мирчев заяви, че тази линия трябва да бъде внимателно анализирана от разследващите.

Той спомена и възможна връзка с наркотрафик и представители на сенчестия бизнес като друга хипотеза, която според него следва да бъде проверена.

Към момента няма официална информация от разследващите органи, която да свързва тези обстоятелства с убийството на Илиян Филипов.

От „Възраждане“ поискаха ръководството на МВР да бъде изслушано в парламента.

Депутатът Петър Петров съобщи, че партията е внесла искане вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов да бъдат изслушани на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

По думите му депутатите искат информация за действията и организацията на МВР по разкриването на престъплението, както и за предприеманите превантивни мерки.

Петров определи убийството като „доста притеснителен сигнал“ и заяви, че случаят е достатъчно сериозен, за да промени дневния ред на Народното събрание.

„Създава вероятност за връщане на едни отдавна отминали времена“, заяви още той, като направи препратка към думи на премиера Румен Радев за борбата с олигархията.

Бизнесменът Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

  • Какво е известно за убийството

Илиян Филипов беше застрелян около 1:00 часа през нощта на 30 септември в имот, който е ползвал, в пловдивския квартал „Христо Смирненски“. Сигналът е подаден на телефон 112, а на място е констатирана смъртта му.

Прокуратурата потвърди, че смъртта е настъпила вследствие на огнестрелна рана и че става дума за умишлено убийство. Разследването е в начален етап и се работи по всички възможни версии.

След сигнала са предприети заградителни мероприятия, а на място са изпратени екипи на ОДМВР-Пловдив и Главната дирекция „Национална полиция“. Разпитват се и се издирват свидетели.

От МВР заявиха, че към момента няма информация Филипов да е получавал заплахи за живота си.

Разследващите не са обявили публично конкретен мотив за престъплението.

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  • Кой беше Илиян Филипов

53-годишният Филипов беше създател и ръководител на ПИМК, компания, развиваща дейност в транспортния и строителния сектор. Той беше свързан и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), както и с изграждането на стадион „Христо Ботев“.

През годините името му беше свързвано с редица публични спорове и конфликти. Сред тях беше и спорът с бизнесмена Иван Петлешков, за който Филипов е говорил публично.

В свои публични изяви и отворено писмо Филипов е отправял твърдения за влияние върху местни институции, полиция, прокуратура и медии. Тези негови твърдения не представляват установени от разследването факти и не е съобщено за връзка между тях и убийството.

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Според публикации през март миналата година Филипов е бил разпитан като свидетел по разследване, а компанията му е била проверявана във връзка със съмнения за превоз на кокаин с камиони към Турция. При проверката не е било открито нищо. Към момента няма официално потвърдена връзка между тази проверка и убийството.

Разследването на убийството продължава, като прокуратурата и МВР засега не изключват нито една от възможните версии.

Редактор: Василена Василева
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