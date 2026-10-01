Задържаният за убийството на Илиян Филипов бил негов съдружник и приятел от детството

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З адържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов - Славчо Мегеров, е бил негов близък приятел от детството, а двамата са били и съдружници за около година и половина. Това заяви журналистът от „24 часа“ Кирил Борисов в ефира на NOVA.

По думите му отношенията между двамата може да са важна част от разследването.

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Били съдружници в компания

Според Борисов Мегеров и Филипов са били съдружници от 2024 г. до октомври 2025 г. в компания, в която са притежавали равни дялове.

„Разделят се след година и половина. Задържаният излиза от тази фирма и влизат други хора“, коментира журналистът.

Борисов посочи още, че дружеството е придобило около 9 декара земя в столичен квартал в района на Витоша, където е имало проект за изграждане на жилищен комплекс.

„Не ми се връзва Славчо Мегеров, който от 90-те години е криминално проявен и осъждан, да бъде съдружник в такъв бизнес“, каза журналистът.

По думите му една от версиите, които трябва да бъдат проверени, е дали между двамата е възникнал личен или финансов конфликт.

„Възможно е Мегеров да е имал някакъв личен мотив да убие Илиян Филипов“, заяви Борисов. Той допълни, че трябва да се изясни и с кого е поддържал връзки задържаният.

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Споменати са и връзки с други лица

Журналистът Николай Стайков от „Извън ефир“ също коментира случая. Той посочи публикации на bird.bg, в които се твърди за връзка между Мегеров и хора от обкръжението на Христофорос Аманатидис - Таки.

Тези твърдения обаче не са потвърдени официално от разследващите органи.

Според Стайков подобна информация поставя случая в по-широк контекст, свързан с отношенията между институциите и организираната престъпност.

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Разследването трябва да изясни мотива

Кирил Борисов коментира, че по всичко личи, че Мегеров ще бъде привлечен като обвиняем за убийството. Окончателното решение по обвинението обаче е на прокуратурата.

Предстои да бъде изяснено и дали разследването ще установи участието на други лица или евентуален поръчител.

„Струва ми се, че става дума за личен мотив заради финансови средства“, коментира Борисов, като подчерта, че това е негова версия за възможния мотив.

Всички версии по случая предстои да бъдат проверени от разследващите. До приключването на производството и постановяване на влязъл в сила съдебен акт Мегеров се счита за невиновен.

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Какво се знае за убийството

Илиян Филипов беше убит в Пловдив в нощта срещу сряда. По първоначални данни бизнесменът е бил прострелян пред жилищна сграда в квартал „Христо Смирненски“.

Славчо Мегеров беше задържан във връзка с разследването. Работата по случая продължава, като предстои да бъдат изяснени мотивът за престъплението, начинът на извършването му и евентуалното участие на други лица.