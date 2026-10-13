Какви стъпки трябва да предприеме България след атаките по кораби в Черно море

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Б ългария трябва да поиска консултации със съюзниците си в НАТО и допълнителна подкрепа за наблюдението на Черно море след зачестилите атаки срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Около тази позиция се обединиха бившите министри на отбраната Тодор Тагарев и Йордан Божилов, както и капитан I ранг Васил Данов. Журналистът и бивш кореспондент в Москва Валерий Тодоров също коментира необходимостта от мерки и изясняване на обстоятелствата около инцидентите.

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Васил Данов: България трябва да покаже решителност

Капитан I ранг Васил Данов коментира пред NOVA, че ударът по кораб, който вероятно превозва товари от или за Украйна, може да е част от действията срещу украинските пристанища и плавателните съдове, транспортиращи украински стоки.

„Ударът по кораб, който най-вероятно превозва товари от или към Украйна, представлява продължение на руските диверсии срещу украински пристанища и кораби, транспортиращи украински товари“, заяви той.

По думите му атаката край Бяла е извършена в прилежащата зона на България, която се наблюдава от бреговата система „ЕКРАН“.

„Тази зона, която също е в границата на операционната зона на българските военноморски сили, се наблюдава от бреговата система ЕКРАН. Тя е доста модерна, разработена с помощта на САЩ, така че нашите военноморски сили би трябвало да разполагат с достатъчно подробна информация за самия кораб, за местоположението на удара“, обясни Данов.

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Той посочи, че според него отговорността на България за защита на морското пространство се ограничава до териториалните води, които се простират на 12 морски мили от брега.

Данов призова за решителна реакция от страна на българските власти и за връчване на нота на руската посланичка. Той заяви, че според него Русия е потенциалният извършител на атаките, но официално потвърждение за произхода на дроновете няма.

Експертът подчерта и необходимостта България да развива собствените си отбранителни способности, включително системите за защита на въздушното пространство и териториалното море.

„Трябва сами да се грижим за своята отбрана, да развиваме системи на наша територия и в териториалното ни море. Да правим планове за повече оръжия, системи - технически и политически, за да не бъдем изненадани и само да консумираме сигурност от страна на съюзниците“, добави той.

Според Данов подобни инциденти може да продължат, тъй като търговски кораби преминават покрай българското и румънското крайбрежие, за да излязат от проливите.

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Тодор Тагарев: България трябва да поиска консултации с НАТО

Бившият министър на отбраната Тодор Тагарев заяви в ефира на „Здравей, България“ по NOVA, че България трябва да задейства член 4 от Северноатлантическия договор. Той определи като „несъстоятелна политика“ въздържането на българските власти да посочат Русия като агресор в случая.

„Става ясно, че ние трябва да поискаме консултации по член 4 на НАТО. Не само че явно сме под заплаха – изброихме шест инцидента в рамките на една седмица, и то много сериозни. Вече в консултации с нашите съюзници в НАТО ние можем да намерим адекватното решение“, каза Тагарев.

По думите му е необходимо да бъдат създадени ясни процедури за реакция при подобни кризи, тъй като различни институции и министерства отговарят за отделни аспекти на морската безопасност.

Според него съюзниците могат да помогнат с техника, противокорабни и противовъздушни системи. Тагарев подчерта, че първо България трябва ясно да заяви позицията си и да поиска консултации с партньорите си.

Йордан Божилов: Да поискаме допълнително наблюдение в Черно море

Бившият министър на отбраната Йордан Божилов също призова България да потърси подкрепа от съюзниците си за засилване на разузнаването и наблюдението в Черно море. Той коментира темата в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите му страната ни трябва да разполага с ясна информация за корабите, които се приближават към българските води, както и за действията, които предприемат.

Божилов посочи, че България може да потърси съдействие от военните органи на НАТО и да постави въпроса пред Северноатлантическия съвет.

Той уточни, че задействането на член 4 предполага консултации между съюзниците, но преди това България трябва ясно да формулира рисковете за националната си сигурност и вида на подкрепата, от която се нуждае.

Като един от непосредствените рискове Божилов открои възможността корабоплаването в Черно море да бъде сериозно ограничено или корабите да пренасочат маршрутите си към териториалните води на крайбрежните държави.

Валерий Тодоров: Необходими са доказателства за произхода на атаките

Журналистът и бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва Валерий Тодоров определи атаките като провокативни действия. Въпреки че според него логиката насочва към руски удари, той подчерта, че са необходими по-солидни доказателства.

„Можем да правим различни хипотези, логиката води към руски удари, но докато не получим по-солидни доказателства, нищо не можем да твърдим категорично“, заяви Тодоров.

Според него е логично да бъде извикана руската посланичка Елеонора Митрофанова, за да се изясни ситуацията. Той не изключи и разговор с украинската посланичка с цел получаване на допълнителна информация.

Тодоров посочи, че районът се наблюдава и със средства на НАТО. По думите му трябва да се изясни защо зачестяват инцидентите край българското крайбрежие и доколко съществуващите системи за наблюдение и защита от дронове осигуряват необходимата информация.

Журналистът призова за конкретни действия заради приближаването на атаките до българския бряг и подчерта, че е важно не само да се поставят въпроси, но и да се намерят отговорите им.