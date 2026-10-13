Собственикът на потопения кораб: Нищо на борда не беше свързано с войната

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След атаката с дронове край българския бряг от общо 16 души на борда 6 са спасени

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 19:23
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С обственикът на потъналия в Черно море кораб "Дигнити" заяви, че плавателният съд е пътувал без товар от Алжир към Румъния и на борда му не е имало нищо, свързано с войната в Украйна, предава NOVA.

След атаката с дронове край българския бряг от общо 16 души на борда 6 са спасени, а издирването на останалите 10 продължава въпреки лошото време. В операцията участват шест лодки и два хеликоптера. Сред спасените са старши помощник-капитанът, главният механик, вторият механик, матрос и машинен моряк.

От оцелял в обсада до спасител в бурята: Какво знаем за кораба Azov Concord

Капитан Махмуд Адам изрази надежда, че изчезналите моряци ще бъдат открити живи, като посочи, че би трябвало да са разполагали със спасителни жилетки. Близките на членовете на екипажа вече са уведомени за случилото се.

"Дигнити" е пътувал от алжирското пристанище Мостаганем към румънския град Браила. По данни на Министерството на транспорта и съобщенията корабът е бил поразен около 01:20 ч. на 17 морски мили източно от Шабла, пет минути след атаката срещу друг плавателен съд - "Челси-3".

Последният е успял да пусне котва, а всичките 15 души от екипажа му са спасени. В помощ на моряците от потъналия "Дигнити" са се притекли корабите "Азов Конкорд" и "Сканди Асъртър".

Какво е състоянието на пострадалите моряци от атакуваните с дронове кораби в Черно море

Представители на компанията собственик на "Азов Конкорд" заявиха пред NOVA, че съдействат на компетентните органи, като се очаква екипажът да бъде разпитан за атаката и спасителната операция.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
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