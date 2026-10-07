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Легенди, фенове и футболният „Ботев“ се сбогуваха с Илиян Филипов

За хората извън Пловдив Илиян Филипов нашумя през последната година със спасяването на Ботев от задаващия се финансов колапс

Надежда Неменски Надежда Неменски

7 октомври 2026, 12:25
Легенди, фенове и футболният „Ботев“ се сбогуваха с Илиян Филипов
Източник: БГНЕС

Б лизки, приятели, фенове и легенди на „Ботев“ Пловдив изпратиха Илиян Филипов в последния му земен път. Поклонението в ритуалната зала на Траурен парк „Север“ започна в 11:00 ч.

За да се сбогуват с 53-годишния Филипов дойдоха от първия отбор на Ботев, чийто собственик беше бизнесменът. Старши треньорът Станислав Генчев и един от любимците на привържениците - Тодор Неделев, отказаха да говорят пред медиите. 

Организираните привърженици на „канарчетата“, както и някои от клубните легенди, сред които Петър Зехтински, също почетоха бившия собственик. На поклонението дойдоха още фигури като спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков, Ивелин Попов, Александър Александров - Кривия и бившият наставник на Ботев - Николай Киров.

Илиян Филипов беше застрелян с един куршум в главата в нощта на 29 срещу 30 септември, около 01:00 ч., след края на мача между България и Естония от Лигата на нациите на „Колежа“.

Задържан за убийството му беше Славчо Мегеров - негов бивш служител. Като възможен мотив по делото срещу Мегеров се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залози в т.нар. „черно тото“.

Бизнесът на Илиян Филипов включва интереси в общо над 60 свързани юридически лица. Основната фирма на убития през последните две десетилетия е ПИМК ООД.

За хората извън Пловдив Илиян Филипов нашумя през последната година със спасяването на Ботев от задаващия се финансов колапс.

Той е седмият ликвидиран футболен бос под тепетата. Останалите са Георги Илиев, Николай Попов - Мартеницата, Петър Петров - Пешо Патерицата, Георги Калапатиров - Италианеца, Александър Тасев - Остапа и Георги Проданов. 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БГНЕС    
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