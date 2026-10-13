Илияна Йотова: България ще сезира Съвета за сигурност на ООН за ударените кораби

Собственикът на потопения кораб: Нищо на борда не беше свързано с войната

Б ългария ще предприеме действия за сезиране на Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море. Страната ни ще настоява и за извънредно обсъждане на сигурността на корабоплаването на предстоящия Европейски съвет на 15 и 16 октомври. Това заяви президентът Илияна Йотова пред NOVA след нападенията с дронове срещу два търговски кораба край българското крайбрежие, единият от които потъна.

По думите ѝ целта на дипломатическите усилия е да бъдат прекратени нападенията и да се гарантира безопасното корабоплаване в целия Черноморски басейн. Йотова подчерта, че мерките не трябва да се ограничават само до коридора, използван от България, Румъния и Турция.

Йотова обяви, че България ще поиска помощ от НАТО, но няма да задейства Член 4

Президентът съобщи, че България ще потърси съдействие от ООН, въпреки че възможността за блокиране на решение от страна на Русия създава затруднения. Страната ни ще работи и чрез морската агенция към организацията, за да бъде поставен въпросът пред Съвета за сигурност.

Йотова определи Черно море като ключов продоволствен коридор, от който зависи снабдяването на държави в Африка и Азия. Според нея сигурността на корабоплаването има значение далеч отвъд региона.

България обмисля и възможността за задействане на член 4 от Северноатлантическия договор, който предвижда консултации между съюзниците при заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на държава членка. Йотова обаче призова подобна стъпка да бъде внимателно преценена.

Тя посочи, че Турция и Румъния досега не са задействали член 4 въпреки подобни инциденти. По думите ѝ България вече използва механизми за координация със съюзниците, които изпълняват част от целите на подобни консултации. Президентът не изключи официалното задействане на процедурата на по-късен етап, като подчерта, че по-голяма тежест би имало общо искане от няколко държави, включително България и Румъния.

Йотова съобщи, че през деня са водени интензивни дипломатически разговори с Румъния и Турция. Предстоял ѝ и разговор с румънския президент за окончателно съгласуване на действията. България ще настоява сигурността в Черно море да бъде разгледана като отделна тема на Европейския съвет, а не само в контекста на войната между Русия и Украйна.

Йотова с позиция за новите атаки срещу кораби в Черно море

Президентът обясни, че подобна обща европейска позиция може да послужи като основа за последващи преговори с останалите държави от Черноморския басейн. Тя отбеляза, че последните нападения са извършени именно в морския коридор, използван от България, Румъния и Турция.

Атаките са били обсъдени и на заседание на Северноатлантическия съвет, на което е говорил генералният секретар на НАТО Марк Рюте. По думите на Йотова за България се предвиждат две групи мерки. Едната е свързана с разследването и възможността с помощта на средства на НАТО да бъдат огледани потъналите кораби. Другата предвижда допълнителни средства за защита, включително видеонаблюдение и други охранителни и обезпечаващи системи.

Йотова благодари на спасителните екипи, включили се в операцията след нападенията. Тя посочи, че първостепенната задача е била да бъдат спасени възможно най-много моряци. От единия кораб са спасени всичките 15 души на борда, докато от потъналия HS Dignity са открити петима от общо 16 членове на екипажа. Издирването на останалите 11 продължава.

Президентът обясни, че необходимостта от незабавна реакция е наложила свикването на съвет по сигурността още рано сутринта, за да бъдат възложени оперативни задачи на съответните служби и министерства.

По-рано Йотова осъди нападенията срещу двата търговски кораба, определяйки ги като грубо нарушение на международното хуманитарно и морско право. Според нея зачестяващите инциденти край българските брегове застрашават свободата на корабоплаването, веригите за доставки и националната сигурност. Тя настоя за бързо разследване, дипломатически усилия за намаляване на напрежението и изпълнение на препоръките от заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност от 7 октомври.