Конвоираха в Пловдив заподозрения за убийството на Илиян Филипов

Демерджиев: Нямаме съмнение, че сме задържали извършителя на убийството в Пловдив

Журналист: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е свързван с грабежи и поръчкови убийства

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Задържаният за убийството на Илиян Филипов бил негов съдружник и приятел от детството

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З аподозреният за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов Славчо Мегеров вече е конвоиран в Пловдив. Той беше докаран под засилена полицейска охрана, за да бъде разпитан.

Задържаният за убийството на Илиян Филипов бил негов съдружник и приятел от детството

Очаква се на Мегеров да бъде повдигнато обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследването е за умишлено убийство.

Разпитват хора, свързани с бизнеса на Филипов

В рамките на разследването се разпитва широк кръг от хора, свързани с компанията на убития бизнесмен.

Междувременно жители на квартала, където е извършено престъплението, разказват, че са притеснени за сигурността си.

„Притесняваме се. Улиците са тъмни. Потресена съм от случилото се“, разказа жена, която живее в района, цитирана от NOVA.

Нови разкрития около убийството на Илиян Филипов

Друг жител сподели, че не е виждал заподозрения преди.

„Живеем отсреща, но никога не сме го виждали досега. Само колата му сме виждали“, каза той.

Задържаха бивш служител на убития Илиян Филипов

Мъжът допусна, че става въпрос за поръчково убийство, но към момента тази версия не е потвърдена официално.

Разследването продължава, като предстои прокуратурата да прецени повдигането на обвинение на Мегеров.