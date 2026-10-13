Ужас в Димитровград: Откриха тяло на мъж в багажника на катастрофирала кола

Т ежък криминален случай на убийство разследват в Димитровград – тялото на 67-годишен мъж е намерено от полицаи в багажника на лек автомобил, катастрофирал снощи в димитровградския кв. "Марийно".

Задържани са 32-годишната му съпруга и 14-годишният ѝ син, съобщават от ОДМВР - Хасково.

Сигналът за инцидента е подаден на спешния телефон в 23:40 часа. На място незабавно е изпратен полицейски екип, който установил, че леката кола се е ударила в контейнер за отпадъци, предаде БНР.

След като движението било регулирано и служителите предприели действия по преместването на колата, при отварянето на багажника ѝ те открили тялото на мъж, завито в одеяло.

Установена е самоличността на починалия - 67-годишен жител на димитровградския кв. "Черноконево".

В хода на оперативно-издирвателните действия, в близост до мястото на произшествието, криминалистите са задържали 32-годишната съпруга на мъжа и нейния 14-годишен син за съпричастност към престъплението.

Жената е задържана за срок до 24 часа, а на непълнолетния ѝ син е предоставена полицейска закрила.

Работата по случая продължава. Предстои разследващите да изяснят всички обстоятелства около смъртта на мъжа и евентуалната роля на задържаните, уточняват от ОДМВР - Хасково.