Свят

Украйна атакува Русия с нова балистична ракета за първи път

Ирина Терех не уточнява срещу коя цел в Русия е била изстреляна ракетата

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 21:26
Украйна атакува Русия с нова балистична ракета за първи път
Източник: iStock

У крайна за първи път изстреля балистична ракета собствено производство FP-7 към територията на Русия. Това съобщи главният изпълнителен директор на компанията "Файър Пойнт" Ирина Терех, предава "Фокус".

"За първи път изстреляхме нашата собствена балистична ракета към територията на Русия. Това е тактическа балистична ракета с обсег до 300 км“, отбелязва тя.

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

При това тя посочва, че специалистите продължават да работят по усъвършенстването ѝ, по-специално по отношение на увеличаването на дължината на полета за поразяване на целта.

"Работим върху удължена версия, която също ще се появи тази година“, подчертава Терех.

Тя не уточнява срещу коя цел в Русия е била изстреляна ракетата.

Украйна ускорява разработката на балистичните ракети FP-7 и FP-9

УНИАН посочва, че изпълнителният директор на Украинския център за сигурност и сътрудничество Дмитро Жмайло, отговаряйки на въпроса дали новата украинска ракета може да повлияе на хода на военните действия, отбеляза, че тя ще се използва по-специално за прочистване на територии близо до фронтовата линия с Русия.

По думите му ракетата FP-7 има обсег около 250 километра и бойна глава от 200 килограма. Отклонението целта е около 15 метра според спецификацията на производителя. Това е значително по-евтин аналог на американските ракети ATACMS.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Русия война Украйна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Четирима от спасените моряци пристигнаха във Варна

Четирима от спасените моряци пристигнаха във Варна

Украйна атакува Русия с нова балистична ракета за първи път

Украйна атакува Русия с нова балистична ракета за първи път

Собственикът на потопения кораб: Нищо на борда не беше свързано с войната

Собственикът на потопения кораб: Нищо на борда не беше свързано с войната

Папа Лъв XIV постъпи в болница за операция

Папа Лъв XIV постъпи в болница за операция

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
7 съвета за отглеждане на здрава котка

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 2 дни
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 2 дни
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 1 ден
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп: Русия ще достави дизелово гориво на света, а не на САЩ

Тръмп: Русия ще достави дизелово гориво на света, а не на САЩ

Свят Преди 1 час

Количеството представлява значително под 1 на сто от световното потребление

Няма дисциплинарни производства срещу съдиите, кандидати за ВСС

Няма дисциплинарни производства срещу съдиите, кандидати за ВСС

България Преди 1 час

Информацията е изготвена в отговор на писмо от Комисията по правни въпроси

Западът не е предупредил Украйна за жестоката атака снощи

Западът не е предупредил Украйна за жестоката атака снощи

Свят Преди 3 часа

Русия е атакувала Украйна с над 100 различни вида оръжия

Тежка катастрофа с пожар между три коли на АМ "Тракия"

Тежка катастрофа с пожар между три коли на АМ "Тракия"

България Преди 4 часа

Загинал е служител на пътноподдържаща фирма

Катастрофа с инкасо автомобил, загина човек

Катастрофа с инкасо автомобил, загина човек

България Преди 4 часа

Създадена е временна организация на движение в района

ЦИК: Всички машини за гласуване трябва да са готови до четвъртък

ЦИК: Всички машини за гласуване трябва да са готови до четвъртък

Президентски избори Преди 4 часа

,

Учени разработиха изкуствен интелект, който прогнозира наводнения 12 седмици по-рано

Любопитно Преди 5 часа

Международен екип разработи модели с изкуствен интелект, които осигуряват предупреждения за наводнения до 12 седмици по-рано и намаляват грешките в прогнозите с близо 50 процента, давайки повече време за защита

Кимбърли Гилфойл, посланик на САЩ в Гърция

Тръмп поиска оставката на посланичката на САЩ в Гърция, тя я подаде

Свят Преди 5 часа

Нейното отстраняване идва след съобщения, че тя е искала пари в замяна на осигуряване на достъп до фигури от администрацията, преди да бъде утвърдена на поста

<p>Кличко: Военни искат да узурпират властта в Киев</p>

Кличко въстана срещу администрацията на Зеленски

Свят Преди 5 часа

Градоначалникът обвини ръководителя на военната администрация и в опит да присвои правомощията на кмета

Зимата дойде през октомври: Сняг заваля на Боровец

Зимата дойде през октомври: Сняг заваля на Боровец

България Преди 5 часа

Сняг е валял не само в Боровец, но и в по-високите части на планината. В района на Ястребец, на 2039 метра надморска височина, и в ски зона Маркуджик (2369 метра) също е регистрирана снежна покривка

Жена мислела, че разговорите ѝ с AI чатбот са лични. След това полицията се появила на вратата ѝ

Жена мислела, че разговорите ѝ с AI чатбот са лични. След това полицията се появила на вратата ѝ

Свят Преди 5 часа

Създателите на чатбота Claude докладвали на полицията тревожните съобщения на потребителка, използвала изкуствения интелект като личен дневник

Гай Юлий Цезар

Загадката на Юлий Цезар може би е разгадана след значима находка под Париж

Любопитно Преди 5 часа

Археолози в Париж откриха древна стена, която може да е част от отдавна изгубения галски град Лутеция. Находката има потенциала да сложи край на вековен научен дебат

НАП откри 11 нарушения в софийски ресторант

НАП откри 11 нарушения в софийски ресторант

Парите ни Преди 5 часа

Заведението беше запечатано за една нощ заради съмнения за дистанционна манипулация на софтуера, а инспекторите ще следят оборота му пет дни на място

Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца

Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца

Любопитно Преди 5 часа

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл се включи в благотворителна кампания съвместно с MOM и Archewell Philanthropies. Приходите от продажбата на лимитираната серия суитшърти ще бъдат дарени в подкрепа на майки и деца в неравностойно положение

Mastercard пуска офлайн плащания в България от 2027 г.

Mastercard пуска офлайн плащания в България от 2027 г.

Парите ни Преди 6 часа

При срив в захранването или мрежата ще може да се плаща с чип и ПИН до 200 евро на трансакция в магазини, бензиностанции и аптеки

,

Един месец, четири начина да го изживееш: смартфоните, които са готови за октомври

Любопитно Преди 6 часа

Всичко от днес

От мрежата

13 начина, по които кучето ви показва лоялността си

dogsandcats.bg

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg
1

Затвориха достъпа до водопадите Игуасу

sinoptik.bg
1

Присъда за сърбин, отровил лешояд

sinoptik.bg

Още двама воини от Обречените влизат във Войната на племената на “Игри на волята”

Edna.bg

Тайната кореспонденция, която разтърси Холивуд: Джесика Частейн и Джереми Стронг изненадаха всички

Edna.bg

Четирима спасени моряци от потъналия на 17 мили от Шабла кораб пристигнаха във Варна

Nova.bg

Илияна Йотова: България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради ударените кораби в Черно море

Nova.bg