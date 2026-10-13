Украйна атакува Русия с нова балистична ракета за първи път

У крайна за първи път изстреля балистична ракета собствено производство FP-7 към територията на Русия. Това съобщи главният изпълнителен директор на компанията "Файър Пойнт" Ирина Терех, предава "Фокус".

"За първи път изстреляхме нашата собствена балистична ракета към територията на Русия. Това е тактическа балистична ракета с обсег до 300 км“, отбелязва тя.

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При това тя посочва, че специалистите продължават да работят по усъвършенстването ѝ, по-специално по отношение на увеличаването на дължината на полета за поразяване на целта.

"Работим върху удължена версия, която също ще се появи тази година“, подчертава Терех.

Тя не уточнява срещу коя цел в Русия е била изстреляна ракетата.

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УНИАН посочва, че изпълнителният директор на Украинския център за сигурност и сътрудничество Дмитро Жмайло, отговаряйки на въпроса дали новата украинска ракета може да повлияе на хода на военните действия, отбеляза, че тя ще се използва по-специално за прочистване на територии близо до фронтовата линия с Русия.

По думите му ракетата FP-7 има обсег около 250 километра и бойна глава от 200 килограма. Отклонението целта е около 15 метра според спецификацията на производителя. Това е значително по-евтин аналог на американските ракети ATACMS.