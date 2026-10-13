България

Внимание, опасно време! НИМХ обяви жълт код за силен вятър в сряда

НИМХ предупреждава за опасни пориви, дъжд и възможни нарушения на дейностите на открито

13 октомври 2026, 14:43
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В нимание, силен вятър! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за "силен вятър" в голяма част от страната за сряда, 13 октомври.

През следващото денонощие ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България, съобщиха от НИМХ.

Утре от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-североизток.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 14 октомври 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 14 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

Минималните температури ще бъдат между и 11°, за София – около 6°.

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°,  за София – около 10°.

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково, Кърджали, Смолян.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 14.10.2026 г.
Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 14.10.2026 г. Източник: НИМХ

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни заради възможност от летящи във въздуха предмети. Възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито, предупреждават специалистите.

Атмосферното налягане още ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 14°-16°. Температурата на морската вода е 19°-20°. Вълнението на морето ще бъде 3-5 бала.
  
В планините ще бъде облачно. Валежи от дъжд ще има главно по Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от Югозападна България валежите ще спират. В местата над 1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг, в Родопите – над 1200 метра. Ще духа силен, а в планините от източната половина от страната и бурен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около, на 2000 метра – около.
              
През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северозападен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 октомври 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 октомври 2026 г. Източник: НИМХ

В петък ще преобладава облачно време, на много места с валежи. От север ще проникне още една порция сравнително студен въздух.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 октомври 2026 г.
На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 15 октомври 2026 г. Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
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