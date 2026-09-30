България

Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

По първоначална, все още непотвърдена официално информация, той е бил прострелян в главата

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 25 минути / 30 септември 2026, 06:57

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Б изнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), е убит при стрелба в Пловдив. Информацията за смъртта му е потвърдена пред NOVA от източник в Министерството на вътрешните работи.

Подробностите около тежкото престъпление са оскъдни. Районът около местопрестъплението е отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите.

Сигналът е получен около 1:00 часа. Тежкото престъпление е извършено през нощта в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в близост до Пещерско шосе и един от изходите на града. Извършват се претърсвания и проверки на автомобили в района. В разследването участват служители на ОД на МВР в Пловдив и на Главна дирекция „Национална полиция“.

Мащабна полицейска операция се провежда и извън непосредствения район на престъплението. Входно-изходните артерии на Пловдив са блокирани от полицейски патрули. Служителите на реда спират и проверяват автомобили, които пораждат съмнения за евентуална връзка с престъплението.

Движението от и към града не е преустановено, хората могат да влизат и излизат от Пловдив, но проверките продължават. Засилено полицейско присъствие има и в други части на града.

Окръжният прокурор Ваня Христева обясни, че досъдебното производство е за умишлено убийство. По думите ѝ се работи активно за всички възможни версии. Смъртта на жертвата е настъпила вследствие на рана от огнестрелно оръжие. 

Директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов отказа да се ангажира с непотвърдена информация по разследването, но посочи, че убийството е извършено в имот, притежаван от Филипов. Костадинов отрече съпругата на убития да е подала сигнала в полицията. Няма информация бизнесменът да е получавал заплахи за живота си. 

Директорът на ГДНП Емил Пармаков обяви, че се издирват свидетели, за да бъдат разпитани.

В близост до жилищната кооперация, в която Филипов е живеел, има гориста местност. Проверява се възможността извършителят да се е укрил именно там и да е причакал бизнесмена.

Районът е сравнително нов, с множество новопостроени сгради. Живеещи там разказват, че липсва достатъчно осветление. 

От ръководството на футболен клуб Ботев (Пловдив) обявиха, че президентът на клуба Илиян Филипов е починал. От управата на "жълто-черните" излязоха със съобщение на официалния сайт на "канарчетата". 

"ПФК Ботев Пловдив изразява дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов. 

Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство.

Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България.

В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред паметта му", написаха от ръководството на футболния клуб.

Кой е Илиян Филипов

Илиян Филипов е създател и ръководител на ПИМК - една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството. Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив. Той е свързан с „Ботев“ (Пловдив) и е сред основните фигури около клуба. Името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“, известен сред привържениците като Колежа.

Строителството на съоръжението през годините беше съпътствано от спорове и периоди на спиране и възобновяване на работата. Бяха поискани и допълнителни средства от държавата заради недостиг на финансиране, като според посоченото в ефира държавата е вложила 50 млн. лева в изграждането на стадиона.

През последните дни Филипов е имал и публична размяна на остри реплики с Венцеслав Стефанов по теми, свързани с футбола.

ПИМК е регистрирана през 2000 г. Според посочените в ефира данни през 2018 г. тя е имала около 1650 служители и продажби за 234 млн. лева. 

Дейността ѝ се разраства и извън автомобилния транспорт. Филипов развива интереси в железопътните карго превози, а през 2023 г. PIMK Rail Express получава лиценз и за пътнически превози. Компанията има клонове в чужбина, включително в Италия, откъдето извършва превози в различни части на Европа. 

Филипов притежава и частен железопътен терминал в близост до Пловдив, използван за транспортиране на стоки към Турция и Азия. Имал е интерес и към бъдещото обслужване на пътнически железопътни линии. През последните години бизнесът му се разширява сериозно и в строителството. Компанията има жилищни и други строителни обекти както в Пловдив, така и в София.

  • Сигнали, протести и публични конфликти

През годините Илиян Филипов е подавал множество сигнали както до Министерството на вътрешните работи, така и до премиери.

Името му е свързвано и с противопоставянето на бизнеса срещу увеличаването на строителните такси и цените на разрешителните за строеж в Пловдив. Филипов е бил сред хората, настояващи те да бъдат намалени. По темата са водени разговори и със сегашния кмет Костадин Димитров, а впоследствие таксите са били понижени.

Филипов е бил активен и при протестите на транспортния бранш, свързани с пътните такси, цените на горивата и блокадите. Имал е публични конфликти и с други представители на бизнеса, част от които са стигнали до съдебни дела, които все още не са приключили.

Сред най-известните му публични сблъсъци е този с бизнесмена Иван Петлешков. В свое отворено писмо Филипов говореше за Пловдив като за „феодален град“ и отправяше обвинения, че негов опонент контролира различни структури в града. В твърденията му бяха намесвани местни институции, медии, полиция и прокуратура, както и политически фигури в София.

Името на Филипов беше споменавано и около публичния скандал „Колеги, прибирайте се“, свързан с осуетена полицейска операция срещу предполагаеми контрабандисти.

Според информация на NOVA през март миналата година Филипов е бил разпитан като свидетел във връзка с разследване. Проверявана е била и компанията му във връзка със съмнения за превоз на кокаин с камиони към Турция, но при проверката не е било открито нищо.

Филипов и бизнесът му са попадали и в други полицейски проверки, включително такива, свързани с ДДС. Само три дни преди убийството бизнесменът е присъствал на обществено мероприятие в Пловдив, свързано с откриването на обновен обект в града.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA; Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова, Димитър Петков    
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Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

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