България

Депутат от ПБ за убийството на Илиян Филипов: Няма потвърждение, че е поръчково

Димитър Балев призова да се следва официалната информация на полицията и прокуратурата

Василена Василева Василена Василева

5 октомври 2026, 08:53
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Д о момента няма потвърждение на спекулациите, че убийството на бизнесмена Илиян Филипов е поръчково. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Балев в ефира на „Здравей, България“.

Той призова да се следва официалната информация на полицията и прокуратурата по случая.

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Балев, който е дългогодишен висш полицейски служител в Пловдив и е ръководил Криминалната полиция и Областната дирекция на МВР, коментира и възможни зависимости между икономически и политически среди в града.

  • Има ли влияние на бизнеса върху политиката в Пловдив

В разговора беше поставен въпросът дали крупни бизнесмени и икономически групи са имали възможност да влияят върху политическия живот, изборните резултати или назначенията в полицията.

Балев определи подобни твърдения като пресилени, но посочи, че на регионално ниво съществуват определени влияния.

„Говорим за отношения, които по никакъв начин не затягат държавата. Да, има някакви влияния, но те са толкова незначителни, че не променят обществения живот, даже в Пловдив“, каза той.

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  • „Колеги, прибирайте се“

Сред обсъжданите теми беше и случаят, станал публично известен с фразата „Колеги, прибирайте се“. Името на Илиян Филипов беше свързвано и с този скандал, който получи широк отзвук покрай информация за прекратена полицейска операция срещу предполагаеми контрабандни канали.

„Това е един много срамен случай за работата на службите и конкретно за Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Аз съм работил в тази структура. Тогава беше абсолютно немислимо някой от ръководните служители от София да ти се обади и да спре дадена операция“, заяви Балев.

По думите му цялата верига от решения около прекратяването на акцията не е изяснена. Той не изключи и възможността случаят да има политически контекст.

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„Едва ли един началник на отдел, който беше освободен заради този случай, може сам да вземе такова решение. Съгласен съм, че този случай трябваше да бъде разследван докрай и да излезе цялата информация. Виждаме, че това не е направено“, каза депутатът.

Като председател на Комисията за противодействие на корупцията Балев заяви, че ще провери докъде е стигнало разследването и при необходимост ще поиска допълнителна информация и материали.

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  • Фактурите за полети на Делян Пеевски

Балев коментира и спора около твърденията за 36 фактури за полети на Делян Пеевски. По-рано беше заявено, че те са били платени от фирма „Спектрум“ с пари, отклонени от средства, предвидени за мантинели.

„Надявахме се изслушването на министър Демерджиев в парламента да се случи в петък, но убийството в Пловдив пренареди програмата в Народното събрание. Тази седмица обаче министърът ще бъде изслушан. Надявам се най-накрая да изнесе всички факти и да спрат всякакви спекулации. Аз вярвам, познавайки г-н Демерджиев, че такива фактури има“, каза Балев.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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