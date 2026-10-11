Свят

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Украинският президент отговори на коментарите на Доналд Тръмп, като подчерта, че украинското общество трябва да избере своя лидер

11 октомври 2026, 17:28
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Източник: БТА

В отговор на критични коментари от страна на американския президент Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще организира избори в Украйна, ако руският президент Владимир Путин се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

„Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца – 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни – и ние ще организираме избори“, каза Зеленски в предаването „Тази седмица“ на телевизия Ей Би Си.

Зеленски заяви още, че украинците са тези, които трябва да изберат своя лидер, предаде Франс прес.

„С пълното ми уважение към президента Тръмп, нашето общество, нашият народ трябва да изберат един или друг лидер“, каза той.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е настъпило може би времето за украинците да изберат нов лидер.

Източник: Габриела Големанска, Александър Евстатиев/БТА    
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