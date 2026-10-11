Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

В отговор на критични коментари от страна на американския президент Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще организира избори в Украйна, ако руският президент Владимир Путин се съгласи на 60-дневно прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

„Моля, кажете на Путин: дайте ни два месеца – 60 дни пълно прекратяване на огъня, 60 дни – и ние ще организираме избори“, каза Зеленски в предаването „Тази седмица“ на телевизия Ей Би Си.

BREAKING: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy says Ukraine is ready to hold elections if Russia agrees to a full 60-day ceasefire. “Give us two months, 60 days of total ceasefire, and we will organize elections,” he told ABC. https://t.co/oi7ZnMOdLr — Breaking911 (@Breaking911) October 11, 2026

Зеленски заяви още, че украинците са тези, които трябва да изберат своя лидер, предаде Франс прес.

„С пълното ми уважение към президента Тръмп, нашето общество, нашият народ трябва да изберат един или друг лидер“, каза той.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е настъпило може би времето за украинците да изберат нов лидер.