България

Журналист: Задържаният за убийството на Илиян Филипов е свързван с грабежи и поръчкови убийства

Димитър Стоянов от BIRD заяви, че срещу Славчо Мегеров има данни за престъпна дейност, но подчерта презумпцията за невиновност

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 08:17
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С лавчо Мегеров е добре познат на МВР и според налични данни системно се е занимавал с кражби и грабежи. Има информация и за предполагаемото му отношение към поръчково убийство. Това заяви разследващият журналист от BIRD Димитър Стоянов в ефира на NOVA по повод задържания във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Задържаха бивш служител на убития Илиян Филипов

Мегеров е бивш служител в една от транспортните фирми на Филипов. Той е задържан в София, като според медийни информации се проверява версията, че може да е физическият извършител на убийството. Тази информация към момента не е официално потвърдена от МВР.

  • Данни за старо досъдебно производство

Стоянов подчерта, че спрямо Мегеров трябва да се прилага презумпцията за невиновност.

„Преди около 15 години има твърдение, че той е поел поръчка за елиминирането на лице. До реализирането ѝ обаче не се е стигнало, защото са били събрани достатъчно данни, че има такава поръчка и явно информацията е изтекла към него. Не се е стигнало дори до опит“, каза журналистът.

По думите му по случая е било образувано досъдебно производство, което вероятно е архивирано, а част от свидетелите все още са живи.

Стоянов заяви, че не може да разкрие повече подробности, тъй като те биха могли да имат значение за настоящото разследване.

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  • Проверяват се различни версии

Журналистът посочи, че по случая с убийството на Илиян Филипов се проверяват различни хипотези.

„Възможно е да са имали лични отношения. Възможно е да става дума за поръчково убийство. Възможно е и този човек да няма никакво отношение към случая“, каза той.

По думите му Мегеров е бил свързан с криминални среди около Христофорос Аманатидис - Таки, като твърди, че до преди няколко месеца е живял на едно и също място с хора от този кръг.

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Стоянов каза още, че според неговата информация Мегеров е живял около две години в Дубай, след като е напуснал България. По думите му това е станало след серия от обири на каси в Пловдив и региона.

„Безспорно през последните три години между тях е имало напрежение. Трябва обаче да имаме предвид, че тези кръгове не са постоянни. Едни лица влизат, други излизат. Отношенията в тези среди са доста динамични“, коментира журналистът.

  • Какво се знае за убийството на Илиян Филипов

Президентът на „Ботев“ (Пловдив) и бизнесмен Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в Пловдив. По данни на прокуратурата се разследва умишлено убийство. Сигналът е подаден на телефон 112 в ранните часове на деня.

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Мегеров е задържан в София вечерта на 30 септември. Според информация на NOVA той е работил допреди няколко месеца в една от транспортните компании на Филипов.

Разследването продължава, като към момента се изясняват мотивите и всички обстоятелства около престъплението.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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