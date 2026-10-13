Mastercard пуска офлайн плащания в България от 2027 г.

Mastercard въвежда нови правила за офлайн плащания в европейската си мрежа, които трябва да позволят извършването на трансакции при прекъсване на връзката или на електрозахранването. Възможността ще се предлага от 2027 г. в редица европейски държави, сред които и България, съобщи компанията.

От февруари 2027 г. всички новоиздадени карти Mastercard в Европа ще могат да извършват офлайн плащания. До май 2027 г. всички нови и подменени платежни терминали също ще трябва да поддържат тази функция.

Европа търси начин да плаща без Visa и Mastercard

Как ще работи

След въвеждането на изискванията потребителите ще могат да използват чип и ПИН код по време на срив, за да плащат за стоки от първа необходимост в супермаркети, хранителни магазини, бензиностанции и аптеки, както и на автомати за билети.

Офлайн плащанията функционират чрез сигурно съхранение на лимитите за разходи в чипа на картата. Ако терминалът загуби връзка, плащането може да бъде одобрено локално до лимит от 200 евро на трансакция, предварително определен от банката на картодържателя. След възстановяване на връзката се извършва клиринг, за да се гарантира финансовата операция.

От Скандинавия и Прибалтика към цяла Европа

Mastercard вече е внедрила офлайн плащания в Дания, Швеция, Естония и Латвия. След координация с партньори, национални правителства, регулатори и централни банки компанията разширява възможността в цяла Европа. Внедряването се основава на мерките от последните 12 месеца, включително инвестиции в местна инфраструктура и киберсигурност, с цел да се укрепи устойчивостта на европейските платежни мрежи.

„Когато има прекъсване на електрозахранването или на мрежата, хората все пак трябва да купуват храна, гориво и лекарства“, коментира Брис ван де Вале, изпълнителен вицепрезидент по основни плащания в Mastercard. „Видяхме, че офлайн плащанията могат да имат реално значение. Чрез разширяването на тази технология в цяла Европа можем да помогнем на хората да продължат да плащат за нещата, от които се нуждаят, дори когато се случи нещо неочаквано“, посочи той.