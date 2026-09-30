„Екзекуция в мафиотски стил“: Чуждестранните медии за убийството на Илиян Филипов

Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

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Убийството на Илиян Филипов получи широко международно отразяване – над 15 чуждестранни медии в повече от 10 държави.

Ройтерс първа съобщи новината, представяйки Филипов като собственик на ПИМК и мажоритарен акционер в „Ботев“.

Чуждите медии акцентират върху мащаба на бизнеса му, връзката с футбола и характера на убийството, като някои го определят като „мафиотски стил“.

El Botev Plovdiv comunica en su web el asesinato esta madrugada de su propietario, Iliyan Filipov



Fue abatido de un disparo en la cabeza cerca de su domicilio, en una zona boscosa de la ciudad. Era el fundador de PIMK, la principal empresa de transportes de Bulgaria pic.twitter.com/n0R4WVfZHy — Brazalete Negro (@BrazaleteNegro) September 30, 2026

Убийството на президента и собственик на Ботев Илиян Филипов бързо излезе извън границите на България. Към 10:30 ч. в сряда случаят е отразен от над 15 чуждестранни медии в повече от 10 държави.

Първа световна агенция с новината беше Ройтерс. Тя съобщи, че виден български бизнесмен и президент на клуб от елита е застрелян в Пловдив рано сутринта.

Агенцията описва Филипов като собственик на ПИМК и мажоритарен акционер в „Ботев“.

Специализираният британски сайт Inside World Football свързва трагедията с мача България – Естония от Лигата на нациите. Филипов е бил на стадион „Христо Ботев“ малко преди стрелбата.

Изданието пише, по непотвърдена информация, че стрелецът е избягал в близката гора. Отбелязва и че строителната му фирма е реконструирала стадиона, преди той да поеме клуба.

Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

Най-драматично отразиха случая северните ни съседи. Iași-ското издание BZI.ro излезе със заглавие „Екзекуция в мафиотски стил в България“.

Описва Филипов като президент и главен финансов покровител на Ботев. Stiripesurse.ro също говори за убийство в мафиотски стил.

Изданието напомня, че в последните седмици той е имал много публични изяви за клуба и българския футбол.

Бизнесменът Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

Спортният Fanatik.ro заложи на заглавието „Шок във футбола!“.

Според изданието българският футбол е в шок, а Филипов часове преди това е бил на мача на националния отбор.

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Атинският Proto Thema представи Филипов като един от най-влиятелните фактори в транспорта и строителството в България.

Изданието отбелязва, че ПИМК е сред десетте най-големи транспортни компании в Европа.

Полското радио RMF24 нарече Филипов „могъщ бизнесмен“ и акцентира на блокираните изходи на града.

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В Русия Спорт-Экспресс пише, че трагедията е станала, докато Филипов се е прибирал след футболен мач.

Добавя, че разследващите не дават подробности заради тайната на следствието. Порталът Новости Mail представи случая като убийство на президент на европейски футболен клуб.

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В Република Сръбска Glas Srpske наблегна на логистичния бизнес на Филипов и на мажоритарния му дял в „Ботев“.

Северномакедонският Libertas предаде, че полицията и прокуратурата отказват подробности заради разследването. Euronews Albania публикува преведен вариант на материала на Ройтерс.

Новината стигна и до Кавказ. Азербайджанската агенция APA я пусна на азербайджански и руски и подчерта, че се разследва умишлено убийство.