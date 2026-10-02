България

Синът на Илиян Филипов: Можете да пишете каквото пожелаете, няма да промените това, което е постигнал

„Истината трябва да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват“, написа Костадин Филипов

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 11:20
Синът на Илиян Филипов: Можете да пишете каквото пожелаете, няма да промените това, което е постигнал
Източник: БТА

С инът на убития в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов - Костадин Илиянов Филипов, отправи емоционално послание след смъртта на баща си. В публикация във Facebook той благодари на близките си, на хората, които подкрепят семейството, както и на служителите на МВР, работили по случая.

„В този изключително тежък за мен и моето семейство момент искам да благодаря от сърце на всички, които са до нас и ни подкрепят след загубата на моя баща, Илиян Филипов“, написа той.

„Утре дойде. И него го няма“: Дъщерите на Илиян Филипов си взеха емоционално сбогом с баща си

Филипов изрази благодарност към органите на МВР за действията им по разследването.

„Искам да изразя огромната благодарност на мен и цялото ми семейство към органите на МВР - от министъра на вътрешните работи до последния служител, участвал в работата по случая. Благодаря за светкавичната реакция, професионализма и добре свършената работа в този изключително тежък момент за нас“, посочи той.

Той заяви, че очаква прокуратурата и съдът да продължат работата си по случая.

„Искрено се надявам със същата отговорност, професионализъм и решителност своята работа докрай да свършат и прокуратурата, и съдът, така че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват“, написа Костадин Филипов.

Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

  • „Битката продължава“

Синът на бизнесмена благодари на семейството, приятелите, партньорите и всички хора, които са до тях в тежкия момент.

„В такъв момент човек истински разбира колко много означава да има истински хора до себе си“, написа той.

Специално обръщение той отправи към съпругата си, на която благодари за подкрепата и силата, които му дава.

Най-емоционалната част от посланието му е посветена на баща му.

„И най-вече искам да благодаря на теб, татко.

Благодаря ти за всичко, което си ми дал в този живот. За всичко, на което си ме научил. За примера, който ми даваш, за силата, характера и ценностите, които оставяш в мен. Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно.

За мен битката продължава“, написа Костадин Филипов.

Той посочи, че семейството ще продължи да работи за запазването на името и постигнатото от Илиян Филипов.

„Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила, воля и отговорност, на които ти самият ни научи“, написа той.

„Твоят невероятен дух, силата ти и всичко, което си постигнал, остават наш пример и наша посока“, допълни синът му.

„Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни. Но това, което си създал, хората, които си докоснал, и следата, която оставяш след себе си, продължават да живеят.

Името ти ще бъде пазено.

Честта ти ще бъде защитавана.

А всичко, което си изградил, ще продължава да расте.

Почивай в мир, татко.

Благодаря ти за всичко.

Обичам те и винаги ще те нося в сърцето си“, написа Костадин Филипов.

„Вашите думи говорят най-вече за вас“

"Ще остане в историята": ПФК "Ботев" (Пловдив) се сбогува с Илиян Филипов

В края на текста си той отправи критики към част от публикациите и коментарите, появили се след убийството.

„И накрая - благодаря и на всички блогъри, ютубъри, жълти медии, журналисти, анализатори - знайни и незнайни, които побързаха точно в този момент да се подиграват, да съдят и да хвърлят кал по човек, който вече не може да им отговори.

Вашите думи говорят най-вече за вас“, написа той.

По думите му коментарите не могат да променят постигнатото от баща му.

„Едно име не се изгражда с публикации, заглавия и коментари. Изгражда се цял живот - с труд, характер, битки, дела и следа, която остава след човека.

Можете да пишете каквото пожелаете. Няма да промените нито това, което Илиян Филипов е постигнал, нито хората, които го познават и уважават, нито следата, която оставя след себе си“, посочи Костадин Филипов.

Кой беше Илиян Филипов: Бизнесът, „Ботев“ и конфликтите

Той завършва посланието си с думите:

„Ние няма да ви отговаряме с омраза.

Ще ви отговорим по единствения начин, който има значение - като продължим напред, пазим името и честта му и надграждаме всичко, което той е създал.“

Редактор: Василена Василева
Източник: "Фокус"    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Филипов и Мегеров: Необичайно партньорство, което повдига редица въпроси

Филипов и Мегеров: Необичайно партньорство, което повдига редица въпроси

Пропаганда под прикритието на „другата гледна точка“

Пропаганда под прикритието на „другата гледна точка“

„Утре дойде. И него го няма“: Дъщерите на Илиян Филипов си взеха емоционално сбогом с баща си

„Утре дойде. И него го няма“: Дъщерите на Илиян Филипов си взеха емоционално сбогом с баща си

„Интересно. Не би трябвало да е толкова трудно“: Тръмп за провалената екзекуция в Тенеси

„Интересно. Не би трябвало да е толкова трудно“: Тръмп за провалената екзекуция в Тенеси

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg
Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите
Ексклузивно

Назална срещу инжекционна ваксина за грип при децата: Какво трябва да знаят родителите

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Цените на горивата ще се сринат": Тръмп прогнозира скорошна победа над Иран

Преди 3 дни
От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България
Ексклузивно

От 23° до едва 2°: Рязка промяна на времето в България

Преди 3 дни
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина
Ексклузивно

Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Бунт в редиците на „SOS Разтребители“?

Любопитно Преди 10 минути

Бунт в редиците на „SOS Разтребители“?

Капитан Смит Маччар, пилотът-герой от полета на Flydubai

Първи думи на пилота-герой, който спаси самолет след кървава битка в небето

Свят Преди 22 минути

Във видеоразговор с индийския министър-председател Нарендра Моди капитан Маччар каза, че е бил на пода и все още е бил атакуван от своя пилот-инструктор/втори пилот, когато разбрал, че самолетът се снижава критично и трябва да направи нещо

Кой е мъжът до Фейгин? Олимпийката най-накрая разкри истината!

Кой е мъжът до Фейгин? Олимпийката най-накрая разкри истината!

Любопитно Преди 49 минути

Двукратната олимпийка разкрива кой е мъжът до нея и говори откровено за личния си живот пред Генерал Ръждавичка.

Американски космически кораб стигна до МКС за рекордно време

Американски космически кораб стигна до МКС за рекордно време

Любопитно Преди 54 минути

Полетът от 7 часа и 55 минути е довел до най-бързото скачване на американски космически апарат в историята на орбиталната лаборатория

Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София

Саркофагът за костите на цар Самуил пристигна в София

България Преди 1 час

Тленните останки на владетеля ще бъдат посрещнати на 3 октомври на площад „Батенберг“

Ще идват ли повече чужди туристи у нас и готови ли са хотелите и летищата

Ще идват ли повече чужди туристи у нас и готови ли са хотелите и летищата

Парите ни Преди 1 час

Създават единна информационна система за сигналите за деца в риск

Създават единна информационна система за сигналите за деца в риск

България Преди 1 час

Проектът беше обявен от социалния министър Наталия Ефремова

Учени откриха ДНК от древен вирус в Евангелие на 1000 години

Учени откриха ДНК от древен вирус в Евангелие на 1000 години

Любопитно Преди 1 час

Следите от вируса, запазени върху пергамент и зъби от бронзовата ера, разкриват, защо опасната зараза по овцете мъчи животновъдството от 3700 години

Криста Пайк

Криста Пайк все още е жива, какво следва след неуспешната екзекуция в САЩ

Свят Преди 1 час

Адвокат Ранди Спайви призова губернатора да замени присъдата ѝ, заявявайки, че тя е понесла наказание, „по-голямо от това на всеки друг човек в историята на американското смъртно наказание“

Разкрита тайна сделка в реч на Зеленски вкара Киев в дипломатически капан с Южна Корея

Разкрита тайна сделка в реч на Зеленски вкара Киев в дипломатически капан с Южна Корея

Свят Преди 1 час

Сеул настоява за публично извинение за предадените севернокорейски войници, докато украинската дипломация се опитва да тушира напрежението като „недоразумение“

Шофьор на тир загина при катастрофа край Сливен

Шофьор на тир загина при катастрофа край Сливен

България Преди 1 час

Инцидентът е станал около 16:00 часа на 1 октомври

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио

Марко Рубио отива в Атина: Гърция и САЩ ще обсъждат ключови теми

Свят Преди 1 час

Визитата на държавния секретар на САЩ ще се проведе на 6 и 7 октомври

<p>България чака 1,8 млрд. евро по ПВУ: Пеканов обяви кога може да дойдат средствата</p>

Пеканов: Очакваме 1,8 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост до края на декември

България Преди 1 час

Искането за петото плащане е изпратено до Европейската комисия, предстои оценка в срок до два месеца

<p>&bdquo;На педали&ldquo; и зад волана:&nbsp;Тайният живот на куриерите и колко реално изкарват</p>

Тайният живот на куриерите: Колко реално се изкарва „на педали“ и зад волана

България Преди 1 час

Динамичното ежедневие на куриерите съчетава напрегнат трафик, странни срещи и неофициални правила на професията. Докато младежи и опитни шофьори изкарват между 800 и 1800 евро., цената е непрекъснато състезание с времето и тежък физически труд

Гълъб Донев: Отчетът за Бюджет 2025 може да бъде коригиран

Гълъб Донев: Отчетът за Бюджет 2025 може да бъде коригиран

България Преди 1 час

Финансовият министър допусна промяна на данните, ако одитите установят неосчетоводени разходи

Криминален трилър във футбола: Обвиниха капитана на Мексико в отвличане на филмов продуцент

Криминален трилър във футбола: Обвиниха капитана на Мексико в отвличане на филмов продуцент

Любопитно Преди 1 час

Филмовият продуцент Хуан Хосе Лопес Ордониес даде пълни показания пред полицията, че капитанът на Мексико Едсон Алварес е организирал похищението му с маскирани мъже, оръжие и упойка, за да не плати хонорара от над 200 хиляди долара за документален филм

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

11 породи кучета, известни със своята безгранична преданост

dogsandcats.bg
1

Да погледнем към звездите от Камен бряг

sinoptik.bg
1

14 вида орхидеи под защитата на закона

sinoptik.bg

Бунт в редиците на „SOS Разтребители“?

Edna.bg

Колко пластични операции има Чикагото? Той разкрива всичко в „След Игрите Podcast”

Edna.bg

Румен Радев за полетите на Пеевски: Службите в Малта ни дадоха 36 фактури за 5 млн. евро

Nova.bg

Шефът на полицията в Пловдив: Мегеров и Филипов са имали контакт преди около две седмици

Nova.bg