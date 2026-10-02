Синът на Илиян Филипов: Можете да пишете каквото пожелаете, няма да промените това, което е постигнал

С инът на убития в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов - Костадин Илиянов Филипов, отправи емоционално послание след смъртта на баща си. В публикация във Facebook той благодари на близките си, на хората, които подкрепят семейството, както и на служителите на МВР, работили по случая.

„В този изключително тежък за мен и моето семейство момент искам да благодаря от сърце на всички, които са до нас и ни подкрепят след загубата на моя баща, Илиян Филипов“, написа той.

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Филипов изрази благодарност към органите на МВР за действията им по разследването.

„Искам да изразя огромната благодарност на мен и цялото ми семейство към органите на МВР - от министъра на вътрешните работи до последния служител, участвал в работата по случая. Благодаря за светкавичната реакция, професионализма и добре свършената работа в този изключително тежък момент за нас“, посочи той.

Той заяви, че очаква прокуратурата и съдът да продължат работата си по случая.

„Искрено се надявам със същата отговорност, професионализъм и решителност своята работа докрай да свършат и прокуратурата, и съдът, така че истината да бъде установена, а законът и справедливостта да възтържествуват“, написа Костадин Филипов.

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„Битката продължава“

Синът на бизнесмена благодари на семейството, приятелите, партньорите и всички хора, които са до тях в тежкия момент.

„В такъв момент човек истински разбира колко много означава да има истински хора до себе си“, написа той.

Специално обръщение той отправи към съпругата си, на която благодари за подкрепата и силата, които му дава.

Най-емоционалната част от посланието му е посветена на баща му.

„И най-вече искам да благодаря на теб, татко.

Благодаря ти за всичко, което си ми дал в този живот. За всичко, на което си ме научил. За примера, който ми даваш, за силата, характера и ценностите, които оставяш в мен. Благодаря ти, че ме научи да не се отказвам, да се боря и да продължавам напред независимо колко е трудно.

За мен битката продължава“, написа Костадин Филипов.

Той посочи, че семейството ще продължи да работи за запазването на името и постигнатото от Илиян Филипов.

„Ще пазим постигнатото и ще го надграждаме с цялата сила, воля и отговорност, на които ти самият ни научи“, написа той.

„Твоят невероятен дух, силата ти и всичко, което си постигнал, остават наш пример и наша посока“, допълни синът му.

„Загубата ти оставя празно място, което никой не може да запълни. Но това, което си създал, хората, които си докоснал, и следата, която оставяш след себе си, продължават да живеят.

Името ти ще бъде пазено.

Честта ти ще бъде защитавана.

А всичко, което си изградил, ще продължава да расте.

Почивай в мир, татко.

Благодаря ти за всичко.

Обичам те и винаги ще те нося в сърцето си“, написа Костадин Филипов.

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В края на текста си той отправи критики към част от публикациите и коментарите, появили се след убийството.

„И накрая - благодаря и на всички блогъри, ютубъри, жълти медии, журналисти, анализатори - знайни и незнайни, които побързаха точно в този момент да се подиграват, да съдят и да хвърлят кал по човек, който вече не може да им отговори.

Вашите думи говорят най-вече за вас“, написа той.

По думите му коментарите не могат да променят постигнатото от баща му.

„Едно име не се изгражда с публикации, заглавия и коментари. Изгражда се цял живот - с труд, характер, битки, дела и следа, която остава след човека.

Можете да пишете каквото пожелаете. Няма да промените нито това, което Илиян Филипов е постигнал, нито хората, които го познават и уважават, нито следата, която оставя след себе си“, посочи Костадин Филипов.

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Той завършва посланието си с думите:

„Ние няма да ви отговаряме с омраза.

Ще ви отговорим по единствения начин, който има значение - като продължим напред, пазим името и честта му и надграждаме всичко, което той е създал.“