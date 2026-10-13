Тежка катастрофа с пожар между три коли на АМ "Тракия"

Е дин човек загина, а двама са транспортирани в болница след тежка катастрофа на 27-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Това съобщиха пред БТА от Областната дирекция на МВР – София. Инцидентът е станал между три коли.

В катастрофирал автомобил се ударили други два и избухнал пожар, предаде NOVA.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът се регулира от пътната полиция.

Загиналият при катастрофата е служител на пътноподдържаща фирма, който е обезпечавал друга аварирала кола след предходно леко пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Двамата пострадали при инцидента са пътували в леките коли, участвали в катастрофата.

Източник: NOVA

Временно движението и при 49 км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществяваше в активната лента поради друго пътнотранспортно произшествие.