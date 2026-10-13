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Загадката на Юлий Цезар може би е разгадана след значима находка под Париж

Археолози в Париж откриха древна стена, която може да е част от отдавна изгубения галски град Лутеция. Находката има потенциала да сложи край на вековен научен дебат

Надежда Неменски Надежда Неменски

13 октомври 2026, 16:42
Загадката на Юлий Цезар може би е разгадана след значима находка под Париж
Гай Юлий Цезар   
Източник: Getty Images/Guliver

А рхеолози в Париж откриха древна стена, която може да е част от отдавна изгубения галски град Лутеция, споменат в писанията на Юлий Цезар. Находката има потенциала да сложи край на вековен научен дебат относно точното местоположение на предримското селище.

Откритието, направено в двора на болницата Hotel-Dieu в близост до катедралата Нотр Дам, беше обявено от френското Министерство на културата, съобщава FOX News. Историческата значимост на находката се крие във факта, че досега липсваха убедителни археологически доказателства за местоположението на галската Лутеция, описана от Юлий Цезар в неговия труд „Записки за Галската война“.

Естеството на откритието и историческата връзка

По време на разкопки, започнали през февруари преди голям проект за реконструкция, изследователите са се натъкнали на каменно-дървена стена, характерна за древните галски укрепления. Първоначалните очаквания са били да се открият останки от средновековни или по-късни периоди, но вместо това е разкрита структура, която може да промени разбирането за ранната история на Париж.

Стената, дълга около 20 метра, носи ясни следи от голям пожар. В близост са открити и овъглени семена и останки от опожарена дървена сграда. Тези доказателства съвпадат с историческите сведения на Цезар, според които галското племе паризии опожарява собственото си укрепено селище през 52 г. пр.н.е., за да не попадне в ръцете на римляните. Радиовъглеродното датиране на дървени елементи от обекта ги отнася към периода между 200 г. пр.н.е. и 10 г. пр.н.е., което допълнително подкрепя хипотезата.

Оценки на експерти и бъдещи планове

„Архитектурата на стената, с нейните големи каменни блокове и система от взаимносвързани дървени греди, много бързо ни накара да мислим за стена, построена в галската традиция“, казва в изявление Дороте Шауи-Дерийо, служител по археология в Париж. Според нея, следите от пожар са именно това, което засилва подозренията, че това е селището, описано от Юлий Цезар.

Стефан Дешан, регионален археологически консерватор, добавя, че откритието „запълва празнина в археологическите данни“. Той отбелязва, че поради липсата на материални доказателства на остров Сите, някои историци дори са предполагали, че Лутеция се е намирала в Нантер. „Днес, с тази стена и нейния археологически контекст, може би най-накрая държим ключа към разрешаването на мистерията“, коментира Дешан.

Поради проекта за реконструкция, древната стена не може да остане на първоначалното си място. Властите планират да реконструират част от нея, използвайки оригиналните камъни, с надеждата един ден да бъде изложена в парижки музей. Междувременно предстоят допълнителни разкопки за по-точно определяне на възрастта и предназначението на стената.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Fox News    
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