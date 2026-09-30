Ботьо Ботев за убийството на Илиян Филипов: Няма контролен изстрел

„Бяхме заедно, прегърнахме се...“: Президентът на „Спартак“ (Варна) е бил с Илиян Филипов часове преди убийството

Е динственият изстрел в главата на бизнесмена Илиян Филипов е сред детайлите, които поставят въпроси около версията за поръчково убийство. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA“ бившият началник на отдел „Убийства“ в МВР и криминалист Ботьо Ботев.

Според него начинът, по който е извършено престъплението, не съответства на практиката, която той познава от разследванията на поръчкови убийства. По думите му при подобни престъпления извършителят обикновено прави контролен изстрел, за да се увери, че жертвата е мъртва.

Бизнесменът и собственик на „Ботев“ (Пловдив) Илиян Филипов е убит при стрелба в Пловдив

Криминалистът посочи, че в случая е произведен само един изстрел, но уточни, че от този факт не може да се направи категоричен извод за обстоятелствата около убийството. Той подчерта, че към момента липсва достатъчно конкретна информация.

Ботев допусна и възможността между Филипов и задържания да е имало предварителен контакт и среща непосредствено преди престъплението. Според него обаче за мотива на убийството може да се говори едва след като разследването изясни всички обстоятелства около случая.

Задържаха бивш служител на убития Илиян Филипов

Криминалистът добави, че на този етап не трябва да се правят окончателни заключения за причините и начина на извършване на убийството.