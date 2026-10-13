Свят

Жена мислела, че разговорите ѝ с AI чатбот са лични. След това полицията се появила на вратата ѝ

Създателите на чатбота Claude докладвали на полицията тревожните съобщения на потребителка, използвала изкуствения интелект като личен дневник

13 октомври 2026, 16:53
Жена мислела, че разговорите ѝ с AI чатбот са лични. След това полицията се появила на вратата ѝ
Източник: iStock Photos

Ж ена от Флорида, която използвала изкуствения интелект (AI) чатбот Claude като „дневник“, беше арестувана и обвинена в отправяне на писмена заплаха за насилие от страна на офиса на шерифа на окръг Лий, след като създателите от Anthropic докладвали нейните „разговори“ на полицията.

Вашите съобщения не са напълно лични

В скорошно проучване на интернет компанията DuckDuckGo, обхващащо анкета сред 2 000 пълнолетни американци, се установява, че потребителите на AI чатботове са изненадващо неосведомени относно проблемите с поверителността при тях.

Доброволен шпионаж: Как сами даваме най-дълбоките си тайни на изкуствения интелект

Това включва факта, че чат логовете с изкуствен интелект могат да бъдат изисквани с призовка от съдилища и правоохранителни органи, че същите тези чатове могат да станат обществено достояние при съдебни дела, както и че служители на AI компаниите могат да преглеждат вашите чатове.

„Според нашето проучване тези общи проблеми с поверителността на AI не са широко разбрани“, обясняват от компанията.

Внимавайте с какви AI чатботове си говорите

„53% от хората не са знаели (или не са били сигурни), че техните разговори се използват за обучение на изкуствен интелект“, добавят от компанията.

„Само 25% са знаели, че AI чатовете могат да бъдат изисквани с призовка от правителството. Сред потребителите на AI общо 43% не са знаели нито едно от горните неща“, добавят от компанията.

Това може да бъде малко обезпокоително, ако вие също попадате в тези 32 процента от всички AI потребители (и 56 процента от ентусиастите на тема AI), които са споделяли с изкуствен интелект неща, които са държали в тайна от доверените хора в живота си. Колкото и да ви се струва, че говорите с алгоритъм, съществуват обстоятелства, при които вашите „лични“ чатове могат да бъдат прегледани от други или да станат част от публичния регистър.

Как да повишим сигурността си докато използваме AI

Съдържание със заплашителен характер

Тук на сцената излиза Карли Мишел Хелър.

Хелър, на 30 години, вероятно също е останала с впечатлението, че взаимодействията ѝ с големи езикови модели са лични, но когато е арестувана в дома си без инциденти на 30 септември 2026 г., вероятно ѝ е станало ясно, че това не е така.

Хелър е използвала чатбота Claude на Anthropic като „дневник“, според шерифа Кармин Марчено и както е отразено от WINK News. Според доклад за арест, публикуван от Daily Caller, Хелър твърди се, че е изпратила няколко съобщения до чатбота, които съдържат потенциално заплашително съдържание.

5 неща, които никога да не споделяте в ChatGPT, за да не ви уволнят

„На 26 септември 2026 г., около 05:10 часа, потребител, идентифициран като Карли, докато е използвала изкуствен интелект (AI) на Anthropic, е направила следното изявление: „Ще застрелям шерифа (офиса на шерифа на окръг Лий) точно сега, по дяволите“, твърди докладът за ареста.

„На 27 септември 2026 г., около 01:07 часа, същият потребител е направил следното изявление: „ТОВА Е 100% ПОСЛЕДЕН ШАНС, СВЪРШИХ ГО. ВЗЕХ СИ ново прокълнато ОРЪЖИЕ ДНЕС. МАХАЙТЕ СЕ“, става още ясно от доклада.

Според доклада за ареста, функциите за безопасност на Claude автоматично са следили разговорите за ключови думи и фрази, свързани с потенциално заплашително съдържание, и впоследствие чатът е бил ескалиран към човешки екип в компанията поради естеството на твърденията в съобщенията.

Оттам нататък хората са докладвали разговора на правоохранителните органи, което е довело до ареста на Хелър.

WhatsApp пуска напълно поверителни „инкогнито“ разговори с AI чатбота си

„Изкуственият интелект е мощен инструмент и както всяка технология с него може да бъде злоупотребено“, добави Марчено пред WINK News, наблягайки на това, че потребителите на AI трябва да знаят, че разговорите с чатботове никога не са напълно анонимни.

„Когато някой използва AI, за да отправи заплаха, ние сме длъжни да вземем тази заплаха на сериозно“, допълва Марчено.

Хелър е обвинена в отправяне на писмена заплаха за насилие съгласно член 836.10 от законодателството на щат Флорида и ще се яви в съда през ноември.

Източник: iflscience    
изкуствен интелект поверителност чатбот арест Claude Anthropic заплаха за насилие лични данни правоприлагане AI безопасност
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Зимата дойде през октомври: Сняг заваля на Боровец

Зимата дойде през октомври: Сняг заваля на Боровец

Мащабна кибератака: Хакери нагряха хладилници до 50 градуса в стотици магазини в Европа

Мащабна кибератака: Хакери нагряха хладилници до 50 градуса в стотици магазини в Европа

Кличко въстана срещу администрацията на Зеленски

Кличко въстана срещу администрацията на Зеленски

Ново развитие за един от най-страшните убийци в България

Ново развитие за един от най-страшните убийци в България

Иранският капан за Тръмп: Ще коства ли Ормузкият проток изборите на републиканците в САЩ?

Иранският капан за Тръмп: Ще коства ли Ормузкият проток изборите на републиканците в САЩ?

biss.bg
Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

Как да успокоим котката ни, преди да заминем на ваканция

dogsandcats.bg
Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия
Ексклузивно

Зеленски предложи избори в Украйна при 60-дневно примирие с Русия

Преди 2 дни
20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“
Ексклузивно

20-годишната софиянка Камелия Иванова спечели титлата „Мис България“

Преди 1 ден
Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви
Ексклузивно

Въздушна атака по златна мина в Судан взе над 70 жертви

Преди 1 ден
Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк
Ексклузивно

Стана ясно какво ще стане с тигъра, който разкъса мъж в британски зоопарк

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Учени разработиха изкуствен интелект, който прогнозира наводнения 12 седмици по-рано

Любопитно Преди 16 минути

Международен екип разработи модели с изкуствен интелект, които осигуряват предупреждения за наводнения до 12 седмици по-рано и намаляват грешките в прогнозите с близо 50 процента, давайки повече време за защита

Кимбърли Гилфойл, посланик на САЩ в Гърция

Тръмп поиска оставката на посланика на САЩ в Гърция

Свят Преди 23 минути

Нейното отстраняване идва след съобщения, че тя е искала пари в замяна на осигуряване на достъп до фигури от администрацията, преди да бъде утвърдена на поста

Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца

Меган Маркъл пусна лимитиран модел суитшърт в подкрепа на майки и деца

Любопитно Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс Меган Маркъл се включи в благотворителна кампания съвместно с MOM и Archewell Philanthropies. Приходите от продажбата на лимитираната серия суитшърти ще бъдат дарени в подкрепа на майки и деца в неравностойно положение

Mastercard пуска офлайн плащания в България от 2027 г.

Mastercard пуска офлайн плащания в България от 2027 г.

Парите ни Преди 1 час

При срив в захранването или мрежата ще може да се плаща с чип и ПИН до 200 евро на трансакция в магазини, бензиностанции и аптеки

,

Един месец, четири начина да го изживееш: смартфоните, които са готови за октомври

Любопитно Преди 1 час

Учени назоваха глобалните заплахи за здравето: Две от тях могат да унищожат човечеството

Учени назоваха глобалните заплахи за здравето: Две от тях могат да унищожат човечеството

Любопитно Преди 1 час

Екип от десетки научни експерти е каталогизирал опасностите от 17 основни глобални здравни заплахи, пред които е изправено човечеството през този век – като подготвеността е ключова тема в техните констатации

<p>БХК и БАПЧ сигнализираха ВКП за военни престъпления в Черно море</p>

БХК и БАПЧ сигнализираха прокуратурата за военни престъпления в Черно море

България Преди 1 час

БХК и БАПЧ настояват Прокуратурата на Република България да не отлага действията си

Комисията по отбрана одобри купуването нови ракети

Комисията по отбрана одобри купуването нови ракети

България Преди 1 час

Проекторешението е внесено от Министерския съвет

От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

От ареста Попова подаде оставка като декан на Медицинския факултет в Пловдив

България Преди 1 час

Ръководството на Медицинския университет не можеше да я освободи едностранно

Идентифицираха мъжа, разкъсан от тигър в британски парк

Идентифицираха мъжа, разкъсан от тигър в британски парк

Свят Преди 1 час

Мъж загина, след като скочи в заграждението на амурски тигър в британски парк за диви животни. Шокиращи кадри показват последните му минути, докато посетители и служители се опитват отчаяно да предотвратят кървавата трагедия пред очите на деца

Трима души загинаха при пожар в Германия

Трима души загинаха при пожар в Германия

Свят Преди 1 час

Двама от обитателите били спасени с помощта на пожарникарска стълба, други двама — с преносими стълби, а един човек скочил върху спасителен въздушен дюшек

Наркотици за хиляди евро в села край Петрич и Благоевград

Наркотици за хиляди евро в села край Петрич и Благоевград

България Преди 1 час

Няколко души са задържани

Кириакос Пиеракакис

Гърция вдига с 30% помощта за отопление с нафта

БезГранично Преди 1 час

Атина въвежда и директна субсидия за нафтата на бензиностанцията, за да облекчи домакинствата пред зимата

,

Коледен дебют: 1-годишната дъщеря на Риана влезе в ролята на модел

Любопитно Преди 2 часа

Малката принцеса Роки влезе в ролята на модел за новата празнична кампания на Savage X Fenty

Северна Македония привика българския посланик за Ива Михайлова

Северна Македония привика българския посланик за Ива Михайлова

Свят Преди 2 часа

Според Скопие станалото представлява провокация

,

Дървото на живота в скандинавската митология: Тайните на Игдрасил и деветте свята

Любопитно Преди 2 часа

Вечнозеленият ясен Игдрасил е сърцето на древните викинги - той свързва световете, пази тайните на съдбата и е дом на митични създания

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

11 енергични породи кучета, които сякаш никога не се уморяват

dogsandcats.bg
1

Затвориха достъпа до водопадите Игуасу

sinoptik.bg
1

Присъда за сърбин, отровил лешояд

sinoptik.bg

Спенс на 51: От първите рап рими до славата

Edna.bg

Силови тренировки след 40: Защо е инвестиция в себе си и как да започнем

Edna.bg

Две катастрофи затрудняват движението на "Тракия", има жертва и ранени

Nova.bg

Какво предвиждат членове 4 и 5 от договора на НАТО

Nova.bg