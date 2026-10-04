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Гледат мярката на Мегеров, обвинен в убийството на Илиян Филипов

Съдебното заседание е пореден етап от разследването на жестокото убийство на Илиян Филипов – престъпление, което предизвика силен обществен отзвук в региона

4 октомври 2026, 14:41
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П ловдивският съд заседава днес при закрити врати, за да разгледа мярката за неотклонение на обвиняемия, известен с прякора Мегера. Магистратите взеха решението да ограничат достъпа на медиите и обществеността до съдебната зала заради спецификата на материалите по делото. Причината за засекретяването е необходимостта да се запази следствената тайна и да не се разгласяват чувствителни детайли от показанията на свидетелите, които биха могли да попречат на по-нататъшния ход на разследването.

Прокуратурата е категорична в искането си магистратите да наложат най-тежката мярка – „задържане под стража“. Държавното обвинение мотивира позицията си с високата степен на обществена опасност на престъплението, както и с реалния риск обвиняемият да се укрие, да повлияе на свидетели или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода. От своя страна, защитата настоява за по-лека мярка за неотклонение.

Прокуратурата иска постоянен арест за обвинения за убийството на Илиян Филипов

Очаква се по-късно през деня съдът да обяви окончателното си определение, което при евентуално обжалване ще бъде разгледано от Апелативния съд в Пловдив.

Съдебното заседание е пореден етап от разследването на жестокото убийство на Илиян Филипов – престъпление, което предизвика силен обществен отзвук в региона.

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов: Разследването продължава

След откриването на тялото на Филипов, криминалистите стартираха мащабни оперативно-издирвателни мероприятия. В хода на процесуално-следствените действия органите на реда събраха ключови доказателства, които насочиха разследващите към обвиняемия Мегера. Според работните версии на разследващите, до фаталния край се е стигнало след ескалация на сериозен конфликт, свързан с неуредени междуличностни отношения.

Работата по изясняване на всички обстоятелства около убийството на Илиян Филипов продължава, като се очакват резултатите от назначените експертизи, които трябва да внесат допълнителна яснота около механизма и точните мотиви за извършеното тежко криминално престъпление.

Източник: БГНЕС    
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