България

Няма дисциплинарни производства срещу съдиите, кандидати за ВСС

Информацията е изготвена в отговор на писмо от Комисията по правни въпроси

Николай Киров Николай Киров

13 октомври 2026, 20:39
Няма дисциплинарни производства срещу съдиите, кандидати за ВСС
Източник: БГНЕС

Н яма образувани дисциплинарни производства срещу съдии, които са кандидати за ВСС от парламентарната квота, във връзка със случаите, придобили публичност като „Мартин Божанов – Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красимир Георгиев – Красьо-Черния“. Това показва информация, която Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие от комисията по дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет за образувани дисциплинарни производства, наложени дисциплинарни наказания и данни за тяхното обжалване, отмяна или заличаване, свързана с кандидатите за членове на ВСС от квотата на Народното събрание, съобщиха от ВСС.

ВСС изпраща в парламента материалите по случая „Нотариуса“

Информацията е изготвена в отговор на писмо от Комисията по правни въпроси на Народното събрание във връзка с проверката на професионалните и нравствени качества на кандидатите. По т. 5.3 от искането е посочено, че няма образувани дисциплинарни производства срещу съдии, които са кандидати, във връзка със случаите, придобили публичност като „Мартин Божанов – Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красимир Георгиев – Красьо-Черния“.

Съдийската колегия взе решение да се изиска информация от отделните комисии, касаеща тяхната дейност по поставените въпроси в писмото, която да бъде предоставена на Съдийската колегия в срок до понеделник – 19.10.2026 г., когато ще бъде проведено заседание на колегията за приемане на изготвената информация и вземане на решение за нейното предоставяне на Комисията по правни въпроси на Народното събрание.

Проверяват кандидатите за ВСС за връзки с Нотариуса и „Осемте джуджета“

Припомняме, че правната комисия реши да се изиска от ВСС да провери дали кандидатите за членове от квотата на парламента по някакъв начин са включени в материалите, събрани по трите случая – „Мартин Божанов – Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красимир Георгиев - Красьо Черния“. Правната комисия прие да изиска от прокурорската и съдийската колегии на ВСС кадровите досиета на кандидатите, които са действащи или бивши магистрати, като заповедите за назначение, повишение, командироване, атестации, дисциплинарни наказания, ако има такива. От Инспектората към ВСС ще се изискват и резултати от проверки.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Теодора Трайкова    
Висш съдебен съвет Съдии
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