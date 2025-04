„Избрах те, защото никога не съм чувал за теб“: Тръмп унижи журналист в ефир

П резидентът Доналд Тръмп унижи репортера на ABC Тери Моран, като разкри защо именно него е избрал за "пробива на живота му" — възможността да го интервюира в 100-ия му ден като държавен глава.

Главнокомандващият постави старшия национален кореспондент на мястото му по време на напрегнат разговор, след като Моран го оспори относно предполагаеми татуировки на MS-13 върху депортирания нелегален имигрант Килмар Абрего Гарсия.

„Хей, да ти се падне такава възможност в живота — знаеш, че ще направиш интервюто“, каза Тръмп. „Избрах теб, защото, честно казано, никога не бях чувал за теб.“. „Избрах теб, но не се държиш особено мило“, добави той с оплакване.

Trump mortifies ABC News reporter with scathing remark on why he was picked for highly-sought interview https://t.co/xCqxEmnpVA pic.twitter.com/PRAgODhkKp

Коментарите на 78-годишния президент сложиха край на разгорещения дебат около спорните татуировки на Абрего Гарсия. Той привлече вниманието на медиите, след като беше депортиран от щата Мериленд в родния си Ел Салвадор, където е задържан от 15 март.

Тръмп спомена татуировките по кокалчетата на ръката на мъжа, които според твърденията са фино указание за принадлежност към насилствената банда Мара Салватруча. „Чакай малко, той имаше ‘MS-13’ на кокалчетата на пръстите си“, каза Тръмп, визирайки татуировките на лявата ръка на Абрего Гарсия.

„О, той имаше някои татуировки, които се тълкуваха така“, намеси се Моран, преди да се опита да зададе друг въпрос.

Скандалните татуировки на Абрего Гарсия включвали изображения на листо от марихуана, усмихнато лице, кръст и череп — всички разположени на задната част на лявата му ръка. Някои интерпретирали тези символи като стилизирано изписване на „MS 1 3“.

Моран се опита да смени темата, но Тръмп настоя да го поправи.

„Чакай малко, Тери, Тери, не го прави. Пише MS-13“, подчерта президентът, позовавайки се на графика, публикувана от Белия дом, обясняваща предполагаемото значение на татуировките на Абрего Гарсия.

Donald Trump tells ABC reporter 'I've never heard of you' as he claims Americans 'signed up' for tariffs in landmark 100 days in office interviewhttps://t.co/uetgqlKoZG