Руски удари по Днепър и Харков, има много ранени

Н ай-малко един човек е бил убит и 39 са били ранени при руски удари по украинските градове Днепър и Харков, съобщиха тази нощ украинските власти, цитирани от Франс прес.

"Масирана атака с дронове срещу Днепър (. . .) засега знаем за един загинал", заяви областният управител на Днепропетровска област Сергий Лисак в комуникационното приложение "Телеграм".

Кметът на Днепър Борис Филатов също съобщи за един загинал при "масирана атака".

The number of victims as a result of the Russian attack on Kharkov has increased to 45, - said the head of the regional military administration Oleg Sinegubov.



Multi-storey buildings and private houses, a medical facility, and civilian infrastructure were damaged. pic.twitter.com/wyLFc2NLrh