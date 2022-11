Защо такситата са жълти, гумите – черни, а самолетите – бели?

П редставете си, че трябва да нарисувате светофар. Независимо дали ще се справите добре с тази задача или не, едно нещо е сигурно – за светлините му ще използвате червено, жълто и зелено.

А замисляли ли сте се защо именно това са цветовете на светофара? И защо почти всички таксита са жълти, а автомобилните гуми – черни?

Отговорите на тези въпроси са свързани с някои любопитни исторически факти.

Светофарите

Зеленото означава премини, жълтото – внимание, а червеното – спри. Едва ли има човек, който да не е наясно със значението на цветовете на светофара. А знаете ли, че светлинна сигнализация била използвана за пръв път за регулиране на железопътния транспорт? Първоначално тя се състояла от два цвята – червено за спиране и бяло за тръгване (причината е, че червеното се забелязва най-лесно, дори и от голямо разстояние). По-късно бил въведен и зеленият цвят, който означавал внимание.

Това обаче създало известни проблеми. Много машинисти се оплаквали, че бялата сигнализация не е подходяща, тъй като лесно може да бъде объркана със звезда или друг източник на светлина. Така железопътните компании решили да заменят белия цвят със зелен. През първите десетилетия на XX век подобни светофари били поставени и по пътищата, като бил добавен и жълтият цвят.

Такситата

През 1915 г. Джон Херц създал компания, предлагаща таксиметрови услуги в Ню Йорк. По това време такситата в града били предимно червени и зелени. Херц обаче финансирал проучване, участниците в което трябвало да отговорят на въпроса кой е най-подходящият цвят за едно превозно средство, за да може то да се отличава от останалите. Повечето хора посочили, че това е жълтото. В резултат Херц решил да боядиса всичките си таксита в този цвят.

Съвсем скоро неговият пример бил последван и от други компании. В интерес на истината, Херц не е първият, боядисал такситата си в жълто. Това направил Албърт Рокуел още през 1909 г. Той взел въпросното решение по идея на съпругата си, която обожавала жълтия цвят.

Пожарните коли

В повечето държави по света е прието пожарните коли да са червени, макар че има и немалко изключения от това правило. Каква е причината за това?

Някои отбелязват, че първите пожарникари били доброволци, които не получавали заплати. Тъй като не разполагали с почти никакви средства, те решили да използват червена боя за превозните си средства по една проста причина – тя била най-евтина. Друга теория гласи, че решението било взето, за да може пожарните коли да се забелязват възможно най-лесно от останалите участници в движението.

Историците на свой ред отбелязват, че категорични доказателства в подкрепа на тези твърдения няма и е трудно да се каже как се е зародила практиката пожарните коли да бъдат боядисвани в червено.

Пешеходните пътеки

В края на 40-те години на миналия век британското правителство се изправило пред един сериозен проблем – инцидентите по пътищата започнали да зачестяват. По това време броят на хората, притежаващи автомобили, се увеличил значително, което се оказало сериозно изпитание за пешеходците. Причината била, че много от тях не можели да свикнат с все по-интензивния трафик по улиците. Властите решили да създадат пешеходни пътеки с метални елементи, но те били трудно забележими.

Затова правителството провело изследване, в резултат на което било установено, че комбинацията от бял и черен цвят е най-лесно забележима от шофьорите. Първата подобна пешеходна пътека била официално представена на 31 октомври 1951 г.

Днес много хора наричат тези пътеки „зебри“. Предполага се, че въпросният прякор бил измислен от бившия премиер на Великобритания Джеймс Калахан.

Пътническите самолети

Съществуват редица причини, поради които пътническите самолети са предимно бели. От една страна, по този начин авиокомпаниите намаляват своите разходи. Боядисването на самолет струва между 50 000 и 200 000 долара. Бялата боя не само е сравнително евтина и не се нуждае от специална поддръжка, но и отразява слънчевата светлина.

Ако бъде използван по-тъмен цвят, това би довело до сериозно повишаване на температурата в самолета. Бялото също така намалява опасността слънчевата радиация да нанесе щети на апаратурата, както и риска от сблъсък с птици, тъй като те виждат отлично този цвят.

Не на последно място, използването на такава боя улеснява откриването на течове, пукнатини или вдлъбнатини по корпуса, а в случай на катастрофа в труднодостъпен район, белите части са по-лесни за откриване.

Автомобилните гуми

Първите автомобилни гуми били бели, което се дължи на естествения вид на каучука. Те обаче имали редица недостатъци – износвали се лесно, а и сцеплението им с пътя не било никак добро. През 1917 г. била извършена истинска революция в произвеждането на гуми, когато към този процес бил добавен т. нар. технически въглерод (продукт на въглерода, който не е изгорял напълно и от чийто дим се образуват малки частици). Това значително подобрило качеството на гумите и тяхната издръжливост. Освен това те имали по-добра защита от ултравиолетовите лъчи, което подобрило сцеплението им с пътя – следователно, автомобилите станали по-лесни за управление.

