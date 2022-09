Да се „храниш“ с греховете на другите: Една от най-странните професии в историята

В продължение на векове в някои части на Западна Европа била практикувана една крайно необичайна професия.

Т. нар. грехоядци (на английски – sin-eaters) изпълнявали ритуали, при които „поглъщали“ греховете на наскоро починали хора.

Как се появила тази професия? Кои хора се захващали с нея? И какво било отношението на Църквата към грехоядците?

St Margaret’s church Ratlinghope / Ratchup .

The grave of the last sin-eater, Richard Munslow is the tall grave on the left of the path #shropshire #folklore #sineater #church #graves pic.twitter.com/FlWNBIeiBZ