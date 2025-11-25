Свят

Първи реакции от външните министри на ЕС за усилията за мир в Украйна - кога да ги очакваме

Министрите ще разговарят за последните положителни развития след консултациите между страните от Г-20

25 ноември 2025, 17:23
Първи реакции от външните министри на ЕС за усилията за мир в Украйна - кога да ги очакваме
Източник: БТА

В ъншните министри от ЕС ще обсъдят на среща утре последните новини, свързани с усилията за постигане на мир в Украйна, съобщи днес Съветът на ЕС. Заседанието ще бъде онлайн и неофициално, се отбелязва в съобщението.

CNN: Украйна приема мирния план с Русия

Допълва се, че министрите ще разговарят за последните положителни развития след консултациите между страните от Г-20, както и разговорите в Женева и в кулоарите на срещата на върха ЕС - Африкански съюз.

Първи коментар от Киев за мирното предложение

По-рано днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте се включи в онлайн среща на "коалицията на желаещите" за Украйна. В тази коалиция участват 33 държави, изразили готовност за по-задълбочена подкрепа за Украйна и за изпращане на мироподдържащи сили в страната след спиране на бойните действия.

"Може да изглежда като спасение, но не е": Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение

Припомняме, че днес американски служител заяви, че Украйна се е съгласила на сделка за прекратяване на войната с Русия, като остават само "дребни детайли" за доуточняване. САЩ и Русия в момента провеждат срещи в Абу Даби относно американското мирно предложение. 

Източник: БТА,  Николай Желязков    
