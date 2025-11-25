Първи коментар от Киев за мирното предложение

К иев подкрепя същността на мирното споразумение, казва украински представител, цитиран от Sky News .

Това е първи коментар от Украйна след съобщенията, че е приела мирното предложение на САЩ.

Украински служител заяви пред Ройтерс, че Киев подкрепя същността на мирното споразумение след преговорите между САЩ и Украйна в Женева миналия уикенд.

Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще обсъдят някои от най-чувствителните нерешени въпроси, добави официалният представител.

CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

Украйна е приела споразумение за прекратяване на войната с Русия, като остават "дребни детайли" за доуточняване, заяви американски служител, въпреки че президентът Володимир Зеленски подчерта, че предстои още работа. Това предаде CNN .

Говорейки, докато американският секретар на армията се намираше в Абу Даби за срещи с руски представители относно предложението на администрацията на Тръмп, служителят заяви: "Украинците са приели мирното споразумение. Има някои дребни детайли за изчистване, но те са се съгласили с мирната сделка."

Изявлението от САЩ изглеждаше по-категорично от публично заявената позиция на украинските служители, които също имат делегация в Абу Даби и са в контакт със секретаря на армията Дан Дрискол.

В публикация в X секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров написа, че делегациите са "постигнали общо разбиране относно основните параметри на споразумението, обсъдени в Женева".