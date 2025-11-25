Свят

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Лавров добави, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия

25 ноември 2025, 15:21
Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае
Източник: Архив

Р уският външен министър Сергей Лавров днес заяви, че измененият мирен план за Украйна трябва да отразява „духа и буквата“ на разбирателството, постигнато между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп по време на срещата им в Аляска през август, предаде Ройтерс.

По време на пресконференция в Москва Лавров добави, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия, която Вашингтон координира с Украйна и Европа.

„Президентът Путин преди няколко дни, в края на миналата седмица, коментира подробно мирния план на президента Тръмп на среща с постоянните членове на Съвета за сигурност. Нашите оценки остават валидни в смисъл, че ключовите разпоредби на плана на Тръмп се основават на разбирателствата, постигнати в Анкоридж по време на руско-американската среща през август тази година. И тези принципи са отразени в плана, който приветствахме", каза Лавров.

Той добави, че руската страна не е получила по официален път „междинната версия“, съгласувана с Украйна и Европа, но поддържа канали за комуникация с американските си колеги. „Ако духът и буквата на Анкоридж там бъдат изтрити според ключовите разбирателства, които сме постигнали - тогава, разбира се, ситуацията ще бъде коренно различна“, добави ръководителят на руската дипломация.

Европейските страни пропиляха шанса си да участват в решаването на украинската криза, каза още Лавров.

„Всеки път, когато беше постиган напредък, договореност – независимо междинна, или по-устойчива, дълговременна – тези договорености пропадаха. Сега, когато нашите европейски колеги гръмогласно заявяват, че няма да има нов „Минск“, че не трябва нищо да се решава без Европа, защото нас това пряко ни засяга – а Европа се провали във всяко отношение от 2014 г. насам“, добави той.

Лавров: Мирният план на Украйна е безсмислен

Руският външен министър заяви, че именно Европа е нарушила минските споразумения, което открито признаха Франция и Германия. Той подчерта също, че Европа, в лицето на бившия британски премиер Борис Джонсън, е разубедила Володимир Зеленски от подписване на споразумение, което самата украинска делегация е предложила в Истанбул през април 2022 г.

Лавров коментира също, че изявлението на френския президент Еманюел Макрон по отношение на Украйна няма нищо общо с мирно уреждане на конфликта, а са „просто мечти“.

„Макрон днес направи агресивно изявление, че единствения проблем на Украйна е Русия и нейните искания; че Русия води стратегическа конфронтация с европейците, че ние (европейците) трябва да докажем, че никога няма да се предадем пред силата, която ни заплашва. Той каза, че след уреждането планира да изпрати войски в района на Киев, Одеса“, припомни Лавров думите на френския президент.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Сергей Лавров Мирен план Украйна Руско американски преговори Разбирателства Анкоридж Европейска роля Мински споразумения Доналд Тръмп Владимир Путин Украинска криза Дипломатически усилия
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

