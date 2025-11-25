Украйна удари руски стратегически цели с дронове

У краинските отбранителни сили, използвайки дронове "Барс" и крилати ракети "Нептун", успешно поразиха няколко руски стратегически цели, съобщи Укринформ, позовавайки се на Генералния щаб ва въоръжените сили на Украйна.
В рамките на намаляването на военно-икономическия и настъпателен потенциал на руските сили, в нощта срещу 25 ноември подразделения на Ракетните войски и артилерията, във взаимодействие със Силите за специални операции, Бреговите ракетни войски на ВМС и Силите за безпилотни системи, използвайки дронове "Барс" и крилати ракети "Нептун", успешно поразиха няколко стратегически цели на Руската федерация.
🔥 The Armed Forces of Ukraine struck strategic Russian targets with Bars UAVs and Neptune missiles, - General Staff— Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) November 25, 2025
▪️Taganrog: Beriev plant and UAV production hit; possible destruction of A-60.
▪️Novorossiysk: Sheskharis oil terminal and S-400 installation damaged.
▪️Tuapse:… https://t.co/rGte6vn36z pic.twitter.com/OHYxIbtPpo
В Таганрог, Ростовска област, са поразени самолеторемонтният завод "ТАНТК Г. М. Бериев" и предприятието за производство на дронове "Молния" - "Атлант Аеро".
На територията на всяка от атакуваните цели са наблюдавани множество експлозии и значителни пожари.
Commander of the @usf_army, Magyar, shares some footages and details regarding tonight’s strikes on Russian targets. Most interesting part here is that FP-1/2 guided drones were used for strikes on Taganrog, Novorossiysk and Tuapse. 200km, 370km and 470km from the frontline.… https://t.co/AlnWPJ3REp pic.twitter.com/V82pQGMp07— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) November 25, 2025
Освен това, подразделения на Силите за отбрана на Украйна успешно поразиха нефтения терминал Шесхарис в Новоросийск, както и нефтопреработвателната фабрика "Туапсе" в Краснодарския край.
По предварителна информация, в Новоросийск са били поразени съоръжения за товарене/разтоварване на нефт за танкери и пускова установка от системата за противовъздушна отбрана С-400, допълва Укринформ.