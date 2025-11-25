30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

И менно това трогателно интервю промени живота ѝ. Преди 30 години, пред телевизионна камера, Даяна, принцеса на Уелс, заяви пред света, че в брака ѝ „има трима души“.

По онова време появата на Даяна в „Панорама“ – водещото предаване за актуални събития на Би Би Си – беше сметната за сензационен успех за репортера Мартин Башир. По-късно обаче се оказа, че той е използвал фалшифицирани документи, за да я подмами да участва. Сега журналистът, който помогна за разкриването на скандала, разказва пред HELLO! как е прекарал 20 години в борба за истината, подкрепян от брата на Даяна – Ърл Спенсър.

The Prince of Wales is pursuing the truth over what he calls the “tragic betrayal” of his late mother, Diana, Princess of Wales – specifically the 1995 Panorama interview with Martin Bashir. William said the deception around obtaining the BBC interview “contributed significantly… pic.twitter.com/6LG8KXu25T — HELLO! Canada (@HelloCanada) November 24, 2025

„Наистина мисля, че това е важна история, особено когато се вгледате в ефектите върху семейството на Даяна, върху принц Уилям и върху Чарлз Спенсър“, казва Анди Уеб, автор на „Дианарама: Предателството на принцеса Даяна“. „Винаги се опитвам да се отдръпна от факта, че това са членове на кралското семейство, защото те са истински хора.“

Измамни методи

Книгата описва подробно измамните методи, които Башир е използвал, за да осигури интервюто, излъчено на 20 ноември 1995 г. „Мисля, че напоследък Уилям наистина ни показва, че е човек, който знае какво мисли. Не се страхува и различава правилното от грешното“, казва Анди. „Той е решен да разбере какво точно се е случило тогава, тъй като не смята, че официалното разследване е дало достатъчно отговори.“

Той има предвид независимото разследване, водено 25 години по-късно от лорд Дайсън, за това как е било получено интервюто. „Това е отворена рана и Уилям има хора по случая, които да помогнат да се разбере какво точно се е случило.“

Уилям е решен да разбере какво точно се е случило

Преди четири години Уилям каза, че е изпитал „неописуема тъга“ от факта, че неспособността на Би Би Си да каже истината на Даяна, след като открили нечестността на Башир, „допринесе значително за нейния страх, параноя и изолация, които си спомням от последните ѝ години“. Башир казал на Даяна, че Уилям – тогава само на 13 години – е получил часовник от баща си с вградено записващо устройство, за да я подслушва. Той също твърдял, че принц Чарлз, както бил тогава, е влюбен в бавачката Тиги Ледж-Бърк, и че на доверения личен секретар на Даяна, Патрик Джефсън, му се плащало да я шпионира – твърдение, което подкрепил с фалшифицирани банкови извлечения.

How Princess Diana Was Betrayed: New Revelations Expose Panorama Interview Lies and Their 'Lethal' Consequences (Exclusive) https://t.co/bMeulSKBOi — People (@people) November 24, 2025

Сърцераздирателно

„Когато Уилям осъзна абсолютния мащаб и сложност на двуличието, това сигурно е било сърцераздирателно за него, защото започна да осъзнава огромния натиск, на който е била подложена майка му“, казва Анди. „Сигурна съм, че Уилям се чувства точно както ти или аз бихме се чувствали, ако осъзнаем, че мошеник е влязъл в къщата на майка ни. В много отношения Мартин Башир не е ключовият герой в това. Ключовият момент, когато този неконтролируем влак можеше и трябваше да бъде спрян, се случи около шест месеца по-късно [когато Би Би Си за първи път разбра за фалшификацията]. Но тя беше жертва на собствената си известност и историята беше твърде голяма, за да се провали.“

„Тя беше жертва на собствената си слава.“

Докато работи по книгата си, Анди – бивш репортер на BBC, печели доверието на Ърл Спенсър, който му казва, че според него има връзка между интервюто и смъртта на Даяна в Париж две години по-късно. Даяна умира заедно с приятеля си Доди Файед в автомобил, управляван от шофьора на бащата на Доди – Мохамед Ал-Файед.

Dianarama author Andy Webb on the 'lethal' consequences of Princess Diana's Panorama interview https://t.co/l42JHGWl9r — HELLO! (@hellomag) November 21, 2025

Трагичен изход

„Може да се направи граница между „Панорама“ и Париж“, казва Анди. „Заради лъжите, които бяха внушени на Даяна, тя отблъсна хора, на които вече не вярваше, като Патрик Джефсън – защитния глас на мъдростта. Месец след това интервю Даяна получи писмо от кралицата, в което се казваше, че е време да се разведе, и скоро тя се озова в Париж.“

„По същия начин, както всички знаем какво се е случило с Ан Болейн преди 500 години, след 500 години хората ще обсъждат конспирацията, която свали Даяна.“

„Драматурзи, романисти и режисьори ще се връщат към нея отново и отново, точно както направи Хилари Мантел с „Wolf Hall“. Прилича на шекспировска фабула – имате красива принцеса, невярен съпруг и подъл характер, който ѝ шепне всички тези лъжи в ухото, и всичко завършва с трагедия.“