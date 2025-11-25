30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

И менно това трогателно интервю промени живота ѝ. Преди 30 години, пред телевизионна камера, Даяна, принцеса на Уелс, заяви пред света, че в брака ѝ „има трима души“.
По онова време появата на Даяна в „Панорама“ – водещото предаване за актуални събития на Би Би Си – беше сметната за сензационен успех за репортера Мартин Башир. По-късно обаче се оказа, че той е използвал фалшифицирани документи, за да я подмами да участва. Сега журналистът, който помогна за разкриването на скандала, разказва пред HELLO! как е прекарал 20 години в борба за истината, подкрепян от брата на Даяна – Ърл Спенсър.
The Prince of Wales is pursuing the truth over what he calls the “tragic betrayal” of his late mother, Diana, Princess of Wales – specifically the 1995 Panorama interview with Martin Bashir. William said the deception around obtaining the BBC interview “contributed significantly… pic.twitter.com/6LG8KXu25T— HELLO! Canada (@HelloCanada) November 24, 2025
„Наистина мисля, че това е важна история, особено когато се вгледате в ефектите върху семейството на Даяна, върху принц Уилям и върху Чарлз Спенсър“, казва Анди Уеб, автор на „Дианарама: Предателството на принцеса Даяна“. „Винаги се опитвам да се отдръпна от факта, че това са членове на кралското семейство, защото те са истински хора.“
- Измамни методи
Книгата описва подробно измамните методи, които Башир е използвал, за да осигури интервюто, излъчено на 20 ноември 1995 г. „Мисля, че напоследък Уилям наистина ни показва, че е човек, който знае какво мисли. Не се страхува и различава правилното от грешното“, казва Анди. „Той е решен да разбере какво точно се е случило тогава, тъй като не смята, че официалното разследване е дало достатъчно отговори.“
Той има предвид независимото разследване, водено 25 години по-късно от лорд Дайсън, за това как е било получено интервюто. „Това е отворена рана и Уилям има хора по случая, които да помогнат да се разбере какво точно се е случило.“
- Уилям е решен да разбере какво точно се е случило
Преди четири години Уилям каза, че е изпитал „неописуема тъга“ от факта, че неспособността на Би Би Си да каже истината на Даяна, след като открили нечестността на Башир, „допринесе значително за нейния страх, параноя и изолация, които си спомням от последните ѝ години“. Башир казал на Даяна, че Уилям – тогава само на 13 години – е получил часовник от баща си с вградено записващо устройство, за да я подслушва. Той също твърдял, че принц Чарлз, както бил тогава, е влюбен в бавачката Тиги Ледж-Бърк, и че на доверения личен секретар на Даяна, Патрик Джефсън, му се плащало да я шпионира – твърдение, което подкрепил с фалшифицирани банкови извлечения.
How Princess Diana Was Betrayed: New Revelations Expose Panorama Interview Lies and Their 'Lethal' Consequences (Exclusive) https://t.co/bMeulSKBOi— People (@people) November 24, 2025
- Сърцераздирателно
„Когато Уилям осъзна абсолютния мащаб и сложност на двуличието, това сигурно е било сърцераздирателно за него, защото започна да осъзнава огромния натиск, на който е била подложена майка му“, казва Анди. „Сигурна съм, че Уилям се чувства точно както ти или аз бихме се чувствали, ако осъзнаем, че мошеник е влязъл в къщата на майка ни. В много отношения Мартин Башир не е ключовият герой в това. Ключовият момент, когато този неконтролируем влак можеше и трябваше да бъде спрян, се случи около шест месеца по-късно [когато Би Би Си за първи път разбра за фалшификацията]. Но тя беше жертва на собствената си известност и историята беше твърде голяма, за да се провали.“
- „Тя беше жертва на собствената си слава.“
Докато работи по книгата си, Анди – бивш репортер на BBC, печели доверието на Ърл Спенсър, който му казва, че според него има връзка между интервюто и смъртта на Даяна в Париж две години по-късно. Даяна умира заедно с приятеля си Доди Файед в автомобил, управляван от шофьора на бащата на Доди – Мохамед Ал-Файед.
Dianarama author Andy Webb on the 'lethal' consequences of Princess Diana's Panorama interview https://t.co/l42JHGWl9r— HELLO! (@hellomag) November 21, 2025
- Трагичен изход
„Може да се направи граница между „Панорама“ и Париж“, казва Анди. „Заради лъжите, които бяха внушени на Даяна, тя отблъсна хора, на които вече не вярваше, като Патрик Джефсън – защитния глас на мъдростта. Месец след това интервю Даяна получи писмо от кралицата, в което се казваше, че е време да се разведе, и скоро тя се озова в Париж.“
„По същия начин, както всички знаем какво се е случило с Ан Болейн преди 500 години, след 500 години хората ще обсъждат конспирацията, която свали Даяна.“
„Драматурзи, романисти и режисьори ще се връщат към нея отново и отново, точно както направи Хилари Мантел с „Wolf Hall“. Прилича на шекспировска фабула – имате красива принцеса, невярен съпруг и подъл характер, който ѝ шепне всички тези лъжи в ухото, и всичко завършва с трагедия.“