Любопитно

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

Анди Уеб разказва как съдбовното интервю на покойната принцеса Даяна промени хода на историята

25 ноември 2025, 15:44
30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна
Източник: Getty Images

И менно това трогателно интервю промени живота ѝ. Преди 30 години, пред телевизионна камера, Даяна, принцеса на Уелс, заяви пред света, че в брака ѝ „има трима души“.

По онова време появата на Даяна в „Панорама“ – водещото предаване за актуални събития на Би Би Си – беше сметната за сензационен успех за репортера Мартин Башир. По-късно обаче се оказа, че той е използвал фалшифицирани документи, за да я подмами да участва. Сега журналистът, който помогна за разкриването на скандала, разказва пред HELLO! как е прекарал 20 години в борба за истината, подкрепян от брата на Даяна – Ърл Спенсър.

„Наистина мисля, че това е важна история, особено когато се вгледате в ефектите върху семейството на Даяна, върху принц Уилям и върху Чарлз Спенсър“, казва Анди Уеб, автор на „Дианарама: Предателството на принцеса Даяна“„Винаги се опитвам да се отдръпна от факта, че това са членове на кралското семейство, защото те са истински хора.“

  • Измамни методи

Книгата описва подробно измамните методи, които Башир е използвал, за да осигури интервюто, излъчено на 20 ноември 1995 г. „Мисля, че напоследък Уилям наистина ни показва, че е човек, който знае какво мисли. Не се страхува и различава правилното от грешното“, казва Анди. „Той е решен да разбере какво точно се е случило тогава, тъй като не смята, че официалното разследване е дало достатъчно отговори.“

Той има предвид независимото разследване, водено 25 години по-късно от лорд Дайсън, за това как е било получено интервюто. „Това е отворена рана и Уилям има хора по случая, които да помогнат да се разбере какво точно се е случило.“

  • Уилям е решен да разбере какво точно се е случило

Преди четири години Уилям каза, че е изпитал „неописуема тъга“ от факта, че неспособността на Би Би Си да каже истината на Даяна, след като открили нечестността на Башир, „допринесе значително за нейния страх, параноя и изолация, които си спомням от последните ѝ години“. Башир казал на Даяна, че Уилям – тогава само на 13 години – е получил часовник от баща си с вградено записващо устройство, за да я подслушва. Той също твърдял, че принц Чарлз, както бил тогава, е влюбен в бавачката Тиги Ледж-Бърк, и че на доверения личен секретар на Даяна, Патрик Джефсън, му се плащало да я шпионира – твърдение, което подкрепил с фалшифицирани банкови извлечения.

  • Сърцераздирателно

„Когато Уилям осъзна абсолютния мащаб и сложност на двуличието, това сигурно е било сърцераздирателно за него, защото започна да осъзнава огромния натиск, на който е била подложена майка му“, казва Анди. „Сигурна съм, че Уилям се чувства точно както ти или аз бихме се чувствали, ако осъзнаем, че мошеник е влязъл в къщата на майка ни. В много отношения Мартин Башир не е ключовият герой в това. Ключовият момент, когато този неконтролируем влак можеше и трябваше да бъде спрян, се случи около шест месеца по-късно [когато Би Би Си за първи път разбра за фалшификацията]. Но тя беше жертва на собствената си известност и историята беше твърде голяма, за да се провали.“

  • „Тя беше жертва на собствената си слава.“

Докато работи по книгата си, Анди – бивш репортер на BBC, печели доверието на Ърл Спенсър, който му казва, че според него има връзка между интервюто и смъртта на Даяна в Париж две години по-късно. Даяна умира заедно с приятеля си Доди Файед в автомобил, управляван от шофьора на бащата на Доди – Мохамед Ал-Файед.

  • Трагичен изход

„Може да се направи граница между „Панорама“ и Париж“, казва Анди. „Заради лъжите, които бяха внушени на Даяна, тя отблъсна хора, на които вече не вярваше, като Патрик Джефсън – защитния глас на мъдростта. Месец след това интервю Даяна получи писмо от кралицата, в което се казваше, че е време да се разведе, и скоро тя се озова в Париж.“

„По същия начин, както всички знаем какво се е случило с Ан Болейн преди 500 години, след 500 години хората ще обсъждат конспирацията, която свали Даяна.“

Спомени за усмивки: Редки снимки на принцеса Даяна и кралското семейство
17 снимки
Даяна Уилям Хари Чарлз
Даяна Уилям Хари
Даяна Елизабет
Даяна

„Драматурзи, романисти и режисьори ще се връщат към нея отново и отново, точно както направи Хилари Мантел с „Wolf Hall“. Прилича на шекспировска фабула – имате красива принцеса, невярен съпруг и подъл характер, който ѝ шепне всички тези лъжи в ухото, и всичко завършва с трагедия.“

Принцеса Даяна Интервюто Панорама Мартин Башир Измамни методи Принц Уилям Кралски скандал
Последвайте ни

По темата

CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

pariteni.bg
Как да изкъпя котката си

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 28 минути

Ръждавичка и Радостина излизат на Арената за решаващ лидерски дуел

<p>ЕП прие историческа програма за отбрана на ЕС</p>

ЕС отпуска 1.5 млрд. евро за укрепване на отбраната и Украйна

Свят Преди 43 минути

Български предприятия от отбранителния сектор потенциално могат да участват в бъдещи съвместни проекти в рамките на програмата

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Свят Преди 1 час

Австралийското бюро по метеорология съобщи, че в Бризбейн през нощта са били регистрирани градушки с размер до 14 см

<p>Хиляди уязвими вече с достъп до лични документи</p>

Атанас Зафиров: Издадени са над 2400 лични документа на хора от уязвимите групи

Свят Преди 1 час

Зафиров подчерта значителния напредък на правителството в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

България Преди 1 час

С наближаването на Коледа и Нова година все повече хора търсят удобни и вкусни решения за празничната трапеза

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 1 час

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Технологии Преди 1 час

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Технологии Преди 1 час

Въпросът вече не е дали си струва да направим дома си „умен“, а откъде да започнем

Бриджит Бардо

Брижит Бардо е приета в болница след операция и сериозно заболяване

Свят Преди 1 час

Френската актриса опроверга слуховете за смъртта си и продължава лечението си в частна клиника в Тулон

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

България Преди 1 час

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Свят Преди 2 часа

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

България Преди 2 часа

Жертвата беше насилствено отведена и малтретирана, а тримата обвинени остават зад решетките след решението на апелативния съд

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Свят Преди 2 часа

Служители в храм чули тихо почукване от ковчега и решали да го отворят

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

България Преди 2 часа

През последните 7 години преди те са работили по наказателни дела

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Любопитно Преди 2 часа

Зимата ще донесе надежда и обновление за определени зодиакални знаци

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Любопитно Преди 2 часа

Пищната четиридневна сватба в Удайпур започна на 20 ноември и беше изпълнена с множество изпълнения на известни музиканти

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Признанието на Даяна 10 дни преди смъртта ѝ

Edna.bg

Нов член на семейството: най-важните покупки за бебе

Edna.bg

Голяма галавечер на българския волейбол

Gong.bg

Лудогорец: Гледаме напред с нов треньор и надежди, нека се наслаждаваме на европейската вечер

Gong.bg

CNN: Американски представител съобщи, че Украйна се е съгласила с мирния план

Nova.bg

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, 10 души са с обвинения

Nova.bg