Свят

Британците смятат, че Доналд Тръмп е пречка за мира в Украйна

Половината от участвалите в проучване на More in Common смятат, че Тръмп възпрепятства мирните усилия, срещу 21 процента, които вярват, че той ги подпомага

25 ноември 2025, 16:56
Британците смятат, че Доналд Тръмп е пречка за мира в Украйна
Източник: Istock

Д оналд Тръмп някога заяви, че може да сложи край на войната в Украйна за един ден, но британците смятат, че американският президент е пречка за траен мир.

Анкета на More in Common, споделена с POLITICO във вторник, показва, че 47 процента от британските избиратели вярват, че президентът на САЩ е пречка за усилията за спиране на бойните действия, в сравнение с 21 процента, които смятат, че той допринася положително.

Малко над една пета (21 процента) заявяват, че той не е нито помощ, нито пречка, а 11 процента не знаят. Същевременно цели 75 процента от избирателите смятат, че е важно Обединеното кралство да защитава суверенитета на Киев, срещу едва 8 процента, които мислят обратното.

Мозъчният тръст More in Common е анкетирал 2 062 британци на възраст над 18 години между 22 и 24 ноември, докато американски и украински представители работеха по мирно споразумение в Женева, почти четири години след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Общият статистически марж на грешка е 2,2 процентни пункта.

Представители на САЩ и Русия се срещат във вторник в Абу Даби, само часове след като руски удари убиха шестима души в Киев.

Британският премиер Киър Стармър съвместно е домакин на среща с група държави, подкрепящи Украйна, известна като "коалицията на желаещите". По-рано той заяви пред медиите, че по споразумението "има още работа за вършене".

Британските избиратели устойчиво подкрепят помощта за Украйна, въпрос, който до голяма степен се ползва с междупартиен консенсус в Уестминстър.

Украинците променят мнението си за войната

Съюзникът на Тръмп Найджъл Фараж, лидер на дясната партия Reform UK, преди това заемаше по-скептична позиция спрямо Украйна.

"Една от малкото устойчиви константи в общественото мнение след руската инвазия в Украйна е непоколебимата подкрепа на британците за Украйна и убеждението, че бъдещето на страната има значение не само за нея самата, но и за Обединеното кралство днес", заяви изпълнителният директор на More in Common Люк Трайл.

"Британците продължават да твърдят, че отстъпки при условия, поставени от Русия, са неприемливи и искат нашите лидери да помогнат за постигане на по-добро споразумение."

Източник: Politico    
Доналд Тръмп Мир в Украйна Британско обществено мнение Война в Украйна Обединено кралство More in Common Суверенитет на Киев Пречка за мира Подкрепа за Украйна Киър Стармър
Последвайте ни

По темата

CNN: Украйна приема мирния план с Русия

CNN: Украйна приема мирния план с Русия

„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“

„Симеон винаги знае кога да удари по масата“ - биографът на царя Рамон Перес Маура пред „Телеграфно подкастът“

"Може да изглежда като спасение, но не е": Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Три компании проявят интерес към активите на "Лукойл" в Румъния

Три компании проявят интерес към активите на "Лукойл" в Румъния

Свят Преди 56 минути

"Лукойл" има 320 бензиностанции в Румъния, оператор е на третата по големина петролна рафинерия и има права за офшорни проучвания в блок в Черно море

<p>Делото за смъртта на Пламен Пенев започна в Стара Загора</p>

Старт на делото за смъртта на 58-годишен мъж след полицейско преследване в Стара Загора

Свят Преди 1 час

Срещу подсъдимия Живко Стойчев са повдигнати обвинения, че на 30 декември 2023 г. е причинил по непредпазливост смъртта на Пламен Пенев

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

30 години по-късно: Историята зад интервюто, което промени живота на Даяна

Любопитно Преди 1 час

Анди Уеб разказва как съдбовното интервю на покойната принцеса Даяна промени хода на историята

<p>ЕП прие историческа програма за отбрана на ЕС</p>

ЕС отпуска 1.5 млрд. евро за укрепване на отбраната и Украйна

Свят Преди 1 час

Български предприятия от отбранителния сектор потенциално могат да участват в бъдещи съвместни проекти в рамките на програмата

Украйна удари руски стратегически цели с дронове

Украйна удари руски стратегически цели с дронове

Свят Преди 1 час

На територията на всяка от атакуваните цели са наблюдавани множество експлозии и значителни пожари

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Свят Преди 1 час

Лавров добави, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Градушка връхлетя Австралия, бурята остави десетки хиляди без електричество

Свят Преди 2 часа

Австралийското бюро по метеорология съобщи, че в Бризбейн през нощта са били регистрирани градушки с размер до 14 см

<p>Хиляди уязвими вече с достъп до лични документи</p>

Атанас Зафиров: Издадени са над 2400 лични документа на хора от уязвимите групи

Свят Преди 2 часа

Зафиров подчерта значителния напредък на правителството в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

България Преди 2 часа

С наближаването на Коледа и Нова година все повече хора търсят удобни и вкусни решения за празничната трапеза

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 2 часа

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Технологии Преди 2 часа

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Технологии Преди 2 часа

Въпросът вече не е дали си струва да направим дома си „умен“, а откъде да започнем

<p>Кой е по-ербап&nbsp;- битката за паркинга на пл. &bdquo;Александър Невски&ldquo;</p>

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

България Преди 2 часа

Бриджит Бардо

Брижит Бардо е приета в болница след операция и сериозно заболяване

Свят Преди 2 часа

Френската актриса опроверга слуховете за смъртта си и продължава лечението си в частна клиника в Тулон

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

България Преди 2 часа

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Свят Преди 2 часа

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

Всичко от днес

От мрежата

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски разказа на деца кой носи зимата

sinoptik.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Edna.bg

Признанието на Даяна 10 дни преди смъртта ѝ

Edna.bg

Рафаел Надал: Винисиус, уважавай авторитета

Gong.bg

Никола Цолов загуби номера си за дебюта във Формула 2

Gong.bg

Украйна приема основите на Женевското споразумение

Nova.bg

Почина младежът, намушкан с нож в „Студентски град“

Nova.bg