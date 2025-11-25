Британците смятат, че Доналд Тръмп е пречка за мира в Украйна

Д оналд Тръмп някога заяви, че може да сложи край на войната в Украйна за един ден, но британците смятат, че американският президент е пречка за траен мир.

Анкета на More in Common, споделена с POLITICO във вторник, показва, че 47 процента от британските избиратели вярват, че президентът на САЩ е пречка за усилията за спиране на бойните действия, в сравнение с 21 процента, които смятат, че той допринася положително.

Малко над една пета (21 процента) заявяват, че той не е нито помощ, нито пречка, а 11 процента не знаят. Същевременно цели 75 процента от избирателите смятат, че е важно Обединеното кралство да защитава суверенитета на Киев, срещу едва 8 процента, които мислят обратното.

Мозъчният тръст More in Common е анкетирал 2 062 британци на възраст над 18 години между 22 и 24 ноември, докато американски и украински представители работеха по мирно споразумение в Женева, почти четири години след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна. Общият статистически марж на грешка е 2,2 процентни пункта.

Представители на САЩ и Русия се срещат във вторник в Абу Даби, само часове след като руски удари убиха шестима души в Киев.

Британският премиер Киър Стармър съвместно е домакин на среща с група държави, подкрепящи Украйна, известна като "коалицията на желаещите". По-рано той заяви пред медиите, че по споразумението "има още работа за вършене".

Британските избиратели устойчиво подкрепят помощта за Украйна, въпрос, който до голяма степен се ползва с междупартиен консенсус в Уестминстър.

Украинците променят мнението си за войната

Съюзникът на Тръмп Найджъл Фараж, лидер на дясната партия Reform UK, преди това заемаше по-скептична позиция спрямо Украйна.

"Една от малкото устойчиви константи в общественото мнение след руската инвазия в Украйна е непоколебимата подкрепа на британците за Украйна и убеждението, че бъдещето на страната има значение не само за нея самата, но и за Обединеното кралство днес", заяви изпълнителният директор на More in Common Люк Трайл.

"Британците продължават да твърдят, че отстъпки при условия, поставени от Русия, са неприемливи и искат нашите лидери да помогнат за постигане на по-добро споразумение."