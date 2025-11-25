Свят

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Съдът подчертава, че „такова отказване противоречи на законодателството на ЕС“

25 ноември 2025, 14:35
Източник: Thinkstock/Getty Images

С ъдът на ЕС постанови, че държавите членки трябва да признават еднополови бракове, законно сключени в друга страна от Съюза, дори ако националното им законодателство не позволява такива бракове.

Това реши Съдът на Европейския съюз (СЕС) по казус на двама поляци, сключили законен брак в Германия, който полските власти отказали да признаят. Те поискали актът им за брак да бъде пререгистриран в полския регистър за гражданско състояние, за да бъде бракът им признат в Полша. Властите им отказали с мотива, че полското право не разрешава еднополовите бракове.

Според съда в Люксембург отказът да се признае брак между двама граждани на ЕС, законно сключен в друга държава членка, където те са упражнили свободата си на движение и пребиваване, противоречи на правото на съюза, тъй като нарушава тази свобода, както и правото на зачитане на личния и семейния живот, пише "Лекс".

Еднополовите семейства могат да пребивават в ЕС

„Следователно държавите членки са длъжни да признават, за целите на упражняването на правата, предоставени от законодателството на Съюза, брачния статут, придобит законно в друга държава членка“, посочва съдът, но подчертава, че това задължение не предполага въвеждането на еднополовите бракове във вътрешното право. Съдът отбелязва, че държавите членки разполагат със свобода на преценка и при избора на начините за признаване на такъв брак.

Все пак, когато държава членка избере да предвиди един-единствен начин за признаване на браковете, сключени в друга държава членка, например чрез пререгистриране на акта за брак в регистъра за гражданско състояние, тя е длъжна да прилага този начин и към еднополовите бракове.

ЕП иска признаване на еднополовите бракове в ЕС

Казусът

През 2018 г. двамата поляци живеели в Германия, като единият имал и германско гражданство и сключили брак в Берлин. След това решили да се преместят в Полша като семейна двойка и поискали бракът им да бъде пререгистриран в полския регистър за гражданско състояние, за да може да бъде признат. Това им било отказано, тъй като пререгистрирането на акта би нарушило основните принципи в полския правен ред. Съпрузите обжалвали отказа и сезирали Върховния административен съд на Полша, който пък се обърнал към съда в Люксембург.

Полският съд искал да се установи дали националната правна уредба, която не позволява да се признае сключеният в друга държава членка брак между лица от един и същ пол, нито актът за брак да се пререгистрира за тази цел в регистъра за гражданско състояние, е съвместима с правото на съюза.

Европейският съд: Да се признават децата от еднополови съюзи

В решението си СЕС припомня, че макар правилата за брака да са от компетентността на държавите членки, те са длъжни да спазват правото на съюза. Като граждани на ЕС въпросните съпрузи са свободни да се движат и да пребивават на територията на държавите членки и имат право да водят нормален семеен живот при упражняването на тази свобода и при завръщането си в тяхната държава членка по произход. Според СЕС, когато двойката сключи брак в приемаща държава членка, съпрузите трябва да бъдат сигурни, че ще могат да го продължат при завръщането си в тяхната държава по произход.

„Отказът да се признае бракът между двама граждани на Съюза от един и същ пол, законно сключен в друга държава членка, където те са упражнили свободата си на движение и пребиваване, може да предизвика сериозни неудобства от административен, професионален и частен характер, като принуди съпрузите да живеят като несемейни лица в тяхната държава членка по произход“, казва съдът и подчертава, че такъв отказ нарушава не само свободата на движение и пребиваване, но и основното право на зачитане на личния и семейния живот.

Според СЕС задължението за признаване на еднополовите бракове не накърнява националната идентичност и не застрашава обществения ред в държавата членка, от която произхождат съпрузите, тъй като не означава, че тази държава трябва да въведе в националното си право еднополовите бракове.

Държава от ЕС е длъжна да признае промяна на пола, извършенa в съюза

Освен това държавите са свободни да преценят и как да бъде уредено това признаване. Съдът обаче уточнява, че тези начини не трябва да правят признаването невъзможно или прекомерно трудно, нито да дискриминират еднополовите двойки, какъвто е случаят, когато националното право не предвижда начин за признаване, еквивалентен на предоставения на хетеросексуалните двойки.

„Следователно, тъй като пререгистрацията е единственото средство, предвидено в полското право, за да може сключен в друга държава членка брак да бъде действително признат от административните органи, Полша е длъжна да го прилага без разлика както към браковете, сключени между лица от един и същ пол, така и към браковете между лица от различен пол“, казва съдът.

ЕСПЧ поиска от Румъния да признае еднополовите бракове

Контекст в ЕС

В момента еднополовите бракове са разрешени в около половината от държавите членки на ЕС, включително Германия, Франция, Испания и Нидерландия. Другите държави, като Полша, Унгария и някои балтийски страни, не разрешават такива бракове. Решението на СЕС гарантира, че гражданите на ЕС, независимо къде се женят, ще имат правата си признати при преместване в друга страна членка.

Последствия за националните закони

Съдът уточнява, че задължението за признаване на еднополови бракове не означава, че държавите трябва да въведат такива бракове в националното си законодателство. Те имат свобода да определят начина на признаване – например чрез пререгистрация на акта за брак – но този начин не трябва да дискриминира еднополовите двойки или да го прави невъзможно.

В случая с Полша, пререгистрацията е единственият начин бракът да бъде официално признат. След решението на СЕС, полските власти са длъжни да го прилагат както за хетеросексуални, така и за еднополови бракове.

Реакции и анализ

Решението бе приветствано от организации за защита на правата на ЛГБТИ+ като „ILGA-Europe“, които посочват, че това е важна стъпка към уеднаквяване на правата на семейните двойки в целия ЕС.

Правни експерти подчертават, че решението поставя акцент върху баланса между националната идентичност на държавите членки и основните права, гарантирани от европейското право. „Съдът ясно казва, че признаването на браковете не застрашава обществения ред, но защитава правата на гражданите да водят нормален семеен живот“, коментира адвокат по европейско право.

Източник: БГНЕС/Лекс    
Европейски съд Еднополов брак Признаване Свободно движение Граждани на ЕС Семеен живот Държави членки на ЕС Полша Германия Право на ЕС
