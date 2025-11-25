Свят

CNN: Украйна приема мирния план с Русия

Изявлението от САЩ изглеждаше по-категорично от публично заявената позиция на украинските служители

CNN: Украйна приема мирния план с Русия
У крайна е приела споразумение за прекратяване на войната с Русия, като остават "дребни детайли" за доуточняване, заяви американски служител, въпреки че президентът Володимир Зеленски подчерта, че предстои още работа. Това предаде CNN.

Говорейки, докато американският секретар на армията се намираше в Абу Даби за срещи с руски представители относно предложението на администрацията на Тръмп, служителят заяви: "Украинците са приели мирното споразумение. Има някои дребни детайли за изчистване, но те са се съгласили с мирната сделка."   

Изявлението от САЩ изглеждаше по-категорично от публично заявената позиция на украинските служители, които също имат делегация в Абу Даби и са в контакт със секретаря на армията Дан Дрискол.   

В публикация в X секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров написа, че делегациите са "постигнали общо разбиране относно основните параметри на споразумението, обсъдени в Женева".   

"Разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори в следващите стъпки", написа Умеров. Той добави, че Украйна очаква да организира посещение на Зеленски в САЩ, за да "довърши окончателните стъпки и да постигне сделка с президента Доналд Тръмп".   

В по-ранна публикация в X тази сутрин Зеленски заяви: "След срещите в Женева виждаме много перспективи, които могат да направят пътя към мира реален. Има солидни резултати, но и много работа предстои."   

Междувременно подполковник Джеф Толбърт, говорител на Дрискол, каза, че разговорите между американската и руската делегация в Абу Даби "протичат добре и оставаме оптимисти"

  • Първи коментар от Украйна 

Киев подкрепя същността на мирното споразумение, казва украински представител, цитиран от Sky News.

Това е първи коментар от Украйна след съобщенията, че е приела мирното предложение на САЩ. 

Украински служител заяви пред Ройтерс, че Киев подкрепя същността на мирното споразумение след преговорите между САЩ и Украйна в Женева миналия уикенд.

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Каролайн Ливит, прессекретар на Белия дом, публикува актуализация за преговорите в X:

През последната седмица Съединените щати постигнаха значителен напредък в усилията за мирно споразумение, като успяха да привлекат както Украйна, така и Русия на масата за преговори. По думите на Ливит, остават няколко деликатни въпроса, които все още трябва да бъдат уредени, но те не са непреодолими. За окончателно споразумение ще са необходими допълнителни разговори между Украйна, Русия и САЩ.

Източник:  CNN    
