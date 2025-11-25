CNN: Украйна приема мирния план с Русия

У крайна е приела споразумение за прекратяване на войната с Русия, като остават "дребни детайли" за доуточняване, заяви американски служител, въпреки че президентът Володимир Зеленски подчерта, че предстои още работа. Това предаде CNN .

Говорейки, докато американският секретар на армията се намираше в Абу Даби за срещи с руски представители относно предложението на администрацията на Тръмп, служителят заяви: "Украинците са приели мирното споразумение. Има някои дребни детайли за изчистване, но те са се съгласили с мирната сделка."

Изявлението от САЩ изглеждаше по-категорично от публично заявената позиция на украинските служители, които също имат делегация в Абу Даби и са в контакт със секретаря на армията Дан Дрискол.

В публикация в X секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров написа, че делегациите са "постигнали общо разбиране относно основните параметри на споразумението, обсъдени в Женева".

We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war.



Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025

"Разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори в следващите стъпки", написа Умеров. Той добави, че Украйна очаква да организира посещение на Зеленски в САЩ, за да "довърши окончателните стъпки и да постигне сделка с президента Доналд Тръмп".

В по-ранна публикация в X тази сутрин Зеленски заяви: "След срещите в Женева виждаме много перспективи, които могат да направят пътя към мира реален. Има солидни резултати, но и много работа предстои."

During our call, @AlexStubb and I coordinated closely on the latest developments in peace efforts and our next steps.



We share the same approach: Ukraine’s security can only be decided with Ukraine, just as Europe’s security can only be decided with Europe.



This is exactly… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

Междувременно подполковник Джеф Толбърт, говорител на Дрискол, каза, че разговорите между американската и руската делегация в Абу Даби "протичат добре и оставаме оптимисти".

Първи коментар от Украйна

Киев подкрепя същността на мирното споразумение, казва украински представител, цитиран от Sky News.

Това е първи коментар от Украйна след съобщенията, че е приела мирното предложение на САЩ.

Украински служител заяви пред Ройтерс, че Киев подкрепя същността на мирното споразумение след преговорите между САЩ и Украйна в Женева миналия уикенд.

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Каролайн Ливит, прессекретар на Белия дом, публикува актуализация за преговорите в X:

През последната седмица Съединените щати постигнаха значителен напредък в усилията за мирно споразумение, като успяха да привлекат както Украйна, така и Русия на масата за преговори. По думите на Ливит, остават няколко деликатни въпроса, които все още трябва да бъдат уредени, но те не са непреодолими. За окончателно споразумение ще са необходими допълнителни разговори между Украйна, Русия и САЩ.