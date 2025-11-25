Свят

Старт на делото за смъртта на 58-годишен мъж след полицейско преследване в Стара Загора

Срещу подсъдимия Живко Стойчев са повдигнати обвинения, че на 30 декември 2023 г. е причинил по непредпазливост смъртта на Пламен Пенев

25 ноември 2025, 16:03
Старт на делото за смъртта на 58-годишен мъж след полицейско преследване в Стара Загора
Източник: iStock

С разпит на свидетели в Окръжния съд в Стара Загора започна делото срещу подсъдимия Живко Стойчев, срещу когото са повдигнати обвинения, че след полицейско преследване по непредпазливост е причинил смъртта на 58-годишния Пламен Пенев на 30 декември в Стара Загора. По време на разпоредителното заседание през септември т.г. бе обявено, че делото ще се гледа по общия ред. А заседанията по същество ще са от днес до 27 ноември, четвъртък. През тези три дни се очаква да бъдат разпитани над 40 свидетели и вещи лица.

Уволниха служителите на МВР, отстранени след гонката в Стара Загора

Припомняме, че на 30 декември, около 21:00 часа, в Стара Загора, след неподчинение на полицейско разпореждане и преследване с патрулни автомобили, е възникнало пътнотранспортно произшествие. Установено е, че преследваният шофьор е починал след принудителното му изваждане от автомобила от полицейските служители. 

Отстранен за инцидента с Пламен Пенев стана зам.-кмет на Мъглиж

Срещу подсъдимия Живко Стойчев са повдигнати обвинения, че на 30 декември 2023 г. е причинил по непредпазливост смъртта на Пламен Пенев вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда, изразяваща се в сътресение на сърцето.

Източник: БТА, Павлина Дудева    
Живко Стойчев Пламен Пенев Стара Загора Полицейска гонка Смърт Съдебно дело Обвинения Пътнотранспортно произшествие Непредпазливост Задушаване
Последвайте ни

По темата

CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

Как еврото ще преобрази имотния пазар: Повече предлагане и нови лихви

pariteni.bg
Как да разпознаем Турската ангорска котка

Как да разпознаем Турската ангорска котка

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 28 минути

Ръждавичка и Радостина излизат на Арената за решаващ лидерски дуел

<p>ЕП прие историческа програма за отбрана на ЕС</p>

ЕС отпуска 1.5 млрд. евро за укрепване на отбраната и Украйна

Свят Преди 43 минути

Български предприятия от отбранителния сектор потенциално могат да участват в бъдещи съвместни проекти в рамките на програмата

<p>Хиляди уязвими вече с достъп до лични документи</p>

Атанас Зафиров: Издадени са над 2400 лични документа на хора от уязвимите групи

Свят Преди 1 час

Зафиров подчерта значителния напредък на правителството в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

Месец преди Коледа и Нова година: Каква е цената на основните продукти

България Преди 1 час

С наближаването на Коледа и Нова година все повече хора търсят удобни и вкусни решения за празничната трапеза

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 1 час

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Технологии Преди 1 час

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Технологии Преди 1 час

Въпросът вече не е дали си струва да направим дома си „умен“, а откъде да започнем

Бриджит Бардо

Брижит Бардо е приета в болница след операция и сериозно заболяване

Свят Преди 1 час

Френската актриса опроверга слуховете за смъртта си и продължава лечението си в частна клиника в Тулон

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

България Преди 1 час

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Свят Преди 2 часа

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

България Преди 2 часа

Жертвата беше насилствено отведена и малтретирана, а тримата обвинени остават зад решетките след решението на апелативния съд

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Свят Преди 2 часа

Служители в храм чули тихо почукване от ковчега и решали да го отворят

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

България Преди 2 часа

През последните 7 години преди те са работили по наказателни дела

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Любопитно Преди 2 часа

Зимата ще донесе надежда и обновление за определени зодиакални знаци

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Любопитно Преди 2 часа

Пищната четиридневна сватба в Удайпур започна на 20 ноември и беше изпълнена с множество изпълнения на известни музиканти

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

България Преди 2 часа

Договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване изтича на 30 ноевмри

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Признанието на Даяна 10 дни преди смъртта ѝ

Edna.bg

Нов член на семейството: най-важните покупки за бебе

Edna.bg

Голяма галавечер на българския волейбол

Gong.bg

Лудогорец: Гледаме напред с нов треньор и надежди, нека се наслаждаваме на европейската вечер

Gong.bg

CNN: Американски представител съобщи, че Украйна се е съгласила с мирния план

Nova.bg

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, 10 души са с обвинения

Nova.bg