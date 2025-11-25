Старт на делото за смъртта на 58-годишен мъж след полицейско преследване в Стара Загора

С разпит на свидетели в Окръжния съд в Стара Загора започна делото срещу подсъдимия Живко Стойчев, срещу когото са повдигнати обвинения, че след полицейско преследване по непредпазливост е причинил смъртта на 58-годишния Пламен Пенев на 30 декември в Стара Загора. По време на разпоредителното заседание през септември т.г. бе обявено, че делото ще се гледа по общия ред. А заседанията по същество ще са от днес до 27 ноември, четвъртък. През тези три дни се очаква да бъдат разпитани над 40 свидетели и вещи лица.

Припомняме, че на 30 декември, около 21:00 часа, в Стара Загора, след неподчинение на полицейско разпореждане и преследване с патрулни автомобили, е възникнало пътнотранспортно произшествие. Установено е, че преследваният шофьор е починал след принудителното му изваждане от автомобила от полицейските служители.

Срещу подсъдимия Живко Стойчев са повдигнати обвинения, че на 30 декември 2023 г. е причинил по непредпазливост смъртта на Пламен Пенев вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда, изразяваща се в сътресение на сърцето.