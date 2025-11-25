Свят

Атанас Зафиров: Издадени са над 2400 лични документа на хора от уязвимите групи

Зафиров подчерта значителния напредък на правителството в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности

25 ноември 2025, 15:03
Атанас Зафиров: Издадени са над 2400 лични документа на хора от уязвимите групи
Източник: БГНЕС

О т влизането в сила на промените в Закона за гражданската регистрация сред уязвимите общности до октомври 2024 г. са издадени над 2400 лични документа, а около 50 000 човека вече имат служебен адрес към края на октомври тази година по данни на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това съобщи вицепремиерът Атанас Зафиров на конференцията "Осигуряване на достъп до лични документи и адресна регистрация в България: Прилагане на измененията в Закона за гражданската регистрация сред уязвимите общности", информираха от пресслужбата на Министерския съвет. Конференцията е организирана от Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и фондация "Тръст за социална алтернатива". 

Зафиров подчерта значителния напредък на правителството в решаването на проблема с липсата на лични документи сред уязвимите общности.

Колко са българите без документи за самоличност?

В своето изявление пред представители на институции и граждански организации Зафиров посочи, че се отчита значителен напредък по един от ключовите приоритети на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021–2030) – гарантирането на върховенството на закона и недопускането на дискриминация. 

Основен акцент в доклада му бе напредъкът по дългогодишния проблем с липсата на документи за самоличност сред уязвими групи, който ограничава достъпа им до образование, здравеопазване, социални услуги и заетост. Според данните от административния мониторинг за 2024 г. страната отбелязва положителни резултати както в нормативната уредба, така и в практическите механизми за защита на хората без документи. Темата остава сред акцентите и в международните доклади, включително в рамките на Универсалния периодичен преглед на ООН.

МВР: Над 52 хиляди българи са без адрес и лична карта

Като ключова стъпка напред бяха посочени последните промени в Закона за гражданската регистрация, с които се въвежда т.нар. служебен адрес. Новият механизъм дава възможност на лица без доказуемо място на пребиваване да получат адресна регистрация – задължително условие за издаване на лични документи. 

Седа Козуджу, представител на ВКБООН в България, също отбеляза напредъка на страната ни с приемането на законодателните изменения. Тя подчерта, че придобиването на гражданство е въпрос на равенство и социална кохезия.

Одобриха промени в Закона за българските лични документи

Благодарение на промените в Закона за гражданската регистрация Столичната община предоставя служебен адрес на бездомните, така че да могат да си извадят лични документи. Голям процент от хората се възползват от тази възможност, информира миналата седмица зам.-кметът по социални дейности Надежда Бачева. Тя съобщи още, че бездомните хора в София са значително по-малко, отколкото в големите европейски градове според резултатите от проучване в рамките на международния проект "Европейско преброяване на бездомността", финансиран от Европейската комисия, направено в столицата в периода 20-26 октомври. 

Зам.-кметът Бачева цитира данни на Българския хелзински комитет отпреди две години, според които в България има около 200 000 души без лични документи. Родителите нямат документи, децата се раждат без да получат ЕГН и това се мултиплицира с всяко следващо поколение, каза зам.-кметът.

Източник: БТА, София Господинова    
Закон за гражданската регистрация Лични документи Адресна регистрация Служебен адрес Уязвими общности ВКБООН Национална стратегия за ромите Атанас Зафиров Достъп до услуги Бездомни хора
Последвайте ни

По темата

CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

CNN: Украйна е приела мирния план на САЩ

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Кой е по-ербап - битката за паркинга на пл. „Александър Невски“

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Европейски съд: Страна от ЕС трябва да признае гей брак, сключен в друга държава членка

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

Не ми се чака с часове: Колко реално отнема зареждането на EV

carmarket.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 2 дни
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 2 дни
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 2 дни
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 2 дни

Виц на деня

- Толкова години сте женени, а колкото пъти ви срещна, винаги се държите за ръка. Възхищавам се на любовта ви! - Ако я пусна, веднага…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Делото за смъртта на Пламен Пенев започна в Стара Загора</p>

Старт на делото за смъртта на 58-годишен мъж след полицейско преследване в Стара Загора

Свят Преди 17 минути

Срещу подсъдимия Живко Стойчев са повдигнати обвинения, че на 30 декември 2023 г. е причинил по непредпазливост смъртта на Пламен Пенев

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Директна елиминация определя съдбата на капитаните в “Игри на волята”

Любопитно Преди 28 минути

Ръждавичка и Радостина излизат на Арената за решаващ лидерски дуел

Украйна удари руски стратегически цели с дронове

Украйна удари руски стратегически цели с дронове

Свят Преди 52 минути

На територията на всяка от атакуваните цели са наблюдавани множество експлозии и значителни пожари

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Лавров: Европа пропиля шанса за Украйна, Макрон само мечтае

Свят Преди 59 минути

Лавров добави, че Русия приветства първоначалната версия на американския план за Украйна и очаква редактираната версия

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Малайзия забранява социалните мрежи за деца под 16 години

Свят Преди 1 час

В Австралия социалните медийни платформи са задължени от следващия месец да дезактивират профили, създадени от потребители на възраст под 16 години

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Какво трябва да знаем при избора на употребяван автомобил

Технологии Преди 1 час

Пазарът след пандемията – високи цени, ниско доверие

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Умен дом за начинаещи – първите стъпки с реален ефект

Технологии Преди 1 час

Въпросът вече не е дали си струва да направим дома си „умен“, а откъде да започнем

Бриджит Бардо

Брижит Бардо е приета в болница след операция и сериозно заболяване

Свят Преди 1 час

Френската актриса опроверга слуховете за смъртта си и продължава лечението си в частна клиника в Тулон

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

Разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа

България Преди 1 час

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Дрон се разби в покрива на къща в Молдова

Свят Преди 2 часа

По-рано молдовската гранична полиция съобщи, че дрон „Шахед“ е навлязъл в територията на страната, след масирания руски обстрел срещу Украйна тази нощ

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

Отвлечена и пребита – тримата обвинени за нападение над млада жена в Свиленград остават в ареста

България Преди 2 часа

Жертвата беше насилствено отведена и малтретирана, а тримата обвинени остават зад решетките след решението на апелативния съд

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Жена възкръсна в ковчега си преди да я кремират

Свят Преди 2 часа

Служители в храм чули тихо почукване от ковчега и решали да го отворят

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

ВКС одобри списък с 12 съдии, от които ще бъде избран разследващ главния прокурор

България Преди 2 часа

През последните 7 години преди те са работили по наказателни дела

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Тези 4 зодии ще излекуват разбитото си сърце тази зима

Любопитно Преди 2 часа

Зимата ще донесе надежда и обновление за определени зодиакални знаци

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Дженифър Лопес прибра $2 милиона за концерт на индийска сватба

Любопитно Преди 2 часа

Пищната четиридневна сватба в Удайпур започна на 20 ноември и беше изпълнена с множество изпълнения на известни музиканти

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

Кризата с боклука "чука на вратата" и на районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне"

България Преди 2 часа

Договорът за сметопочистване, сметоизвозване и снегопочистване изтича на 30 ноевмри

Всичко от днес

От мрежата

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Циклон носи няколко дни дъжд

sinoptik.bg
1

Засадиха дръвчета на Гарга баир

sinoptik.bg

Признанието на Даяна 10 дни преди смъртта ѝ

Edna.bg

Нов член на семейството: най-важните покупки за бебе

Edna.bg

Голяма галавечер на българския волейбол

Gong.bg

Лудогорец: Гледаме напред с нов треньор и надежди, нека се наслаждаваме на европейската вечер

Gong.bg

CNN: Американски представител съобщи, че Украйна се е съгласила с мирния план

Nova.bg

Разбиха международна мрежа за трафик на мигранти, 10 души са с обвинения

Nova.bg